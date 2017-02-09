صرفه جویی ۲ میلیون مترمکعبی مصرف آب در بناب از محل کاهش کشت پیاز

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه تصفیه خانه فاضلاب بناب که با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو صورت گرفت، با اشاره به اینکه بناب تاکنون دارای یک منبع ۱۰ هزار مترمکعبی آب بود و سال گذشته نیز یک منبع ۱۰ هزار مترمکعبی دیگر افتتاح شد؛ از اجرای یک منبع ۱۰ هزار مترمکعبی دیگر در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای ذخیره ۳۰ هزار مترمکعب آب شرب بناب اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی سپس با بیان اینکه صد درصد خانواده های روستایی بناب از آب شرب سالم بهداشتی برخوردارند؛ تصریح کرد: دراجرای طرح احیای دریاچه ارومیه ۳ هزار هکتار اراضی زیرکشت پیاز در بناب به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته و از این محل ۲ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است و علیرغم اینکه بارش ها نسبت به سال های قبل کاهش یافته ولی آب چاه های کشاورزی بناب یک متر بالا آمده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بناب اظهار کرد: از اول انقلاب تاکنون ۱۰۱ هکتار از اراضی شهرستان زیر طرح آبیاری نوین بود که با ساماندهی مصرف آب کشاورزی در ۳ سال گذشته یک هزار و ۶۶۰ هکتار از اراضی بناب با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال به طرح نوین آبیاری تجهیز شده است.

فرج اللهی یادآور شد: همچنین تا ۳ سال قبل تنها ۱۰ کیلومتر از کانال های کشاورزی بناب بتونی شده بود که ظرف سه سال گذشته ۹۲ کیلومتر از کانال های سنتی بناب به بتونی تبدیل شده است و امیدواریم تا پایان سال ۹۶ تمام کانال های سنتی بناب به بتونی تبدیل شود.

برپایه این گزارش، با حضور وزیر نیرو و استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران کل استان، مدیران شهرستان، فرماندار، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی ساختمان جدید اداره آب و فاضلاب بناب نیز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

ساختمان جدید اداره آب و فاضلاب بناب در زیربنای یک هزار و ۳۰۰ متر مربع در سه طبقه احداث شده که برای تکمیل آن ۱۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

براساس این گزارش، حمید چیت چیان وزیر نیرو همچنین در حضور دکتر اسماعیل جبارزاده استاندارآذربایجان شرقی، مدیرعامل برق آذربایجان شرقی و مسئولین شهرستان با ویدئو کنفرانس ۱۳۵ پروژه توزیع برق استان آذربایجان شرقی را بطور همزمان افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.