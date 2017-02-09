به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ پنجشنبه شهروندان اردبیلی با حضور در مراسم نور افشانی و برخی با حضور در خیابان و پشت بام منازل خود ضمن استقبال از یوم الله ۲۲ بهمن، فریاد الله اکبر سر دادند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردمی بویژه جوانان و کودکان و بانوان رنگ و بوی ۲۲ بهمن سال ۵۷ بخود گرفت و شهروندان اردبیلی با سر دادن شعارهای «الله اکبر»، «خمینی رهبر»، «مرگ بر منافق» و «مرگ بر آمریکا» با آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

بیشتر شهروندان حاضر در مراسم نورافشانی و استقبال از ۲۲ بهمن به رخدادهای اخیر بویژه یاوه گویی دشمنان اشاره و حضور خود را پاسخی برای تصورات غلط آنها دانستند.

این شهروندان تاکید داشتند که با حضور خود در این مراسم و بویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان های رهبری و انقلاب بیعت کرده و به دشمنان خود نشان خواهیم داد که یاوه گویی و تحریم های آنها ملت ایران را متحدتر از قبل کرده است.

همبستگی و اتحاد ملی از دیگر مواردی بود که بیشتر شهروندان به آن اشاره و بانگ الله اکبر خود را نشانه ای از همبستگی با انقلاب عنوان کردند.

گفتنی است این آئین ها به صورت تجمیع در اکثر مناطق استان و نیز در برخی محلات اردبیل برگزار شد.

در این مراسم ها که همراه با نورافشانی بود شهروندان اردبیلی با طنین الله اکبر، خمینی رهبر و مرگ بر آمریکا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.