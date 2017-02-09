به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان ۱۵ طرح مورد تأیید صندوق کارافرینی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اردوگاههای تفریحی یاسوج به سرمایه گذار واگذار می شود، گفت: طرحها و اردوگاههای رفاهی تفریحی چهار پروژه از جمله شلالدون باشت، باغ فردوس، تنگ تامرادی و تنگ گنجه‌ای آماده واگذاری به سرمایه‌ گذاران است.

باقری اظهار داشت: در راستای توسعه گردشگری در استان نخستین پارک آبی جنوب کشور در یاسوج راه‌اندازی می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاستهای دولت واگذاری پروژه‌های گردشگری به بخش خصوصی است، گفت: ۴۲ پروژه گردشگری استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

باقری میزان اعتبار این پروژه ها را مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد.