نشست بانوان منتخب فرهنگی آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مشترک نمایندگان منتخب بانوان فرهنگی با اشاره به فرصت ها و چالش های پیش روی جامعه آموزشی و فرهنگی استان، خواستار چاره اندیشی و بستر سازی برای رفع آنان شدند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در این نشست مشترک ضمن تایید مشکلات موحود در حوزه های معیشتی فرهنگیان از تلاش های مجلس دهم برای رفع نسبی آن خبر داد.

زهرا ساعی با بیان اینکه فراکسیون بانوان مجلس با ۱۷ عضو برنامه های مناسبی برای توانمندسازی و ایجاد نشاط اجتماعی با حفظ اولویت بانوان دارد، خاطر نشان کرد: مسائل بانوان کشور را فارغ از شکل و سیاق سیاسی پیگیری می نماییم.

دیگر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو نیز در این نشست مشترک مباحث موجود در باره ی صندوق ذخیره ی فرهنگیان را از جنس اختلاس قلمداد کرد و گفت: مجلس دهم فراخور وظایف خود سعی در پیگیری آشفتگی های این نهاد مربوط به فرهنگیان را دارد.

محمد اسماعیل سعیدی ضمن انتقاد از عدم سنخیت وضعیت حقوق و دریافتی های فرهنگیان با رسالت شغلی آنان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه ششم توسعه با ارایه قوانین جامع نسبت به برقراری عدالت در پرداخت مزایای کارمندان دولت و ممانعت از استمرار حقوق های نجومی اقدام کرده است.

مویر کل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست، تصویب قانون بازنشستگی بانوان کارمند با سابقه ۲۰ سال را گامی ارزشمند در جهت حفظ کرامت این قشر از جامعه عنوان کرد و گفت: با این وجود برای رسیدن به استاندارد های مطلوب راه درازی در پیش است.

پاشایی جمعیت دانش آموزان مشغول به تحصیل استان را بیش از ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: تربیت و آموزش این تعداد دانش آموز نیاز به یک نقشه راه جامع دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تکریم فرهنگیان شاغل در مجموعه متبوعش را یکی از اولویت های این اداره کل برشمرد و افزود: برای برقراری عدالت در حوزه برقراری امکانات رفاهی برای فرهنگیان تمامی همت خود را بسیج خواهیم کرد.