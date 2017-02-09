برخورد نیسان و پراید در جاده بابل ۶ کشته داشت

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برخورد نیسان و پراید و کشته شدن 6 نفر، زمان وقوع حادثه را شامگاه پنجشنبه اعلام کرد و گفت: وقوع تصادف شدید بین خودروی نیسان و پراید در جاده فرعی بابل به بابلسر ، منطقه سپاه دانش روبروی امامزاده حسن به مرکز ارتباطات اورژانس استان مازندران اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله آمبولانسهای پایگاه های اورژانس میربازار،بابلسر۱، فریدونکنار، امیرکلا و هلال احمر بابلسر به محل حادثه اعزام شدند.

اشکپور افزود: گزارشها حاکی از جان باختن ۶ نفر در صحنه حادثه است و دو نفر نیز به بیمارستان امام خمینی فریدونکنار منتقل شدند.

تیمهای اورژانس در راه انتقال دو مصدوم به‌ بیمارستان اقدام به احیای مصدومین کردند و گزارشها حکایت از وخامت حال این دو نفر دارد.

لازم به ذکر است که مصدومین جوان بودند.