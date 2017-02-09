  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

برخورد نیسان و پراید در جاده بابل ۶ کشته داشت

برخورد نیسان و پراید در جاده بابل ۶ کشته داشت

بابل - سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مازندران از برخورد نیسان با پراید و کشته شدن شش نفر در جاده فرعی بابل به بابلسر خبر داد.

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برخورد نیسان و پراید و کشته شدن 6 نفر، زمان وقوع حادثه را شامگاه پنجشنبه اعلام کرد و گفت:  وقوع تصادف شدید بین خودروی نیسان و پراید در  جاده فرعی بابل به بابلسر ، منطقه سپاه دانش روبروی امامزاده حسن به مرکز ارتباطات اورژانس استان مازندران اعلام شد. 

وی گفت: بلافاصله آمبولانسهای پایگاه های اورژانس میربازار،بابلسر۱، فریدونکنار، امیرکلا و هلال احمر بابلسر به محل حادثه اعزام شدند.

اشکپور افزود: گزارشها حاکی از جان باختن ۶ نفر در صحنه حادثه است و دو نفر نیز به بیمارستان امام خمینی فریدونکنار منتقل شدند.

تیمهای اورژانس در راه انتقال دو مصدوم به‌ بیمارستان اقدام به احیای مصدومین کردند و گزارشها حکایت از وخامت حال این دو نفر دارد.

لازم به ذکر است که مصدومین جوان بودند.

کد مطلب 3902655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها