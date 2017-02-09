پروژه آزادراه همدان - سنقر - کرمانشاه حتی کلنگزنی هم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی کیا شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بحث بافت های فرسوده شهرستان سنقر و کلیایی را مشکلی جدی دانست و اظهار داشت: اگر قرار باشد این بافت های فرسوده تجدید بنا شود محدودیت ایجاد خواهد کرد بخشی نیز مشکل میراث فرهنگی دارد به دلیل ارتفاع بالای ساختمان، یک بافت فرسوده اگر دوباره تجدید بنا شود نتواند سه یا چهار طبقه را احیا کند و بخشی از زمین نیز در طرح تعریض قرار گیردبصرفه نخواهد بود و کار را به کنذی پیش خواهد برد.

وی در خصوص جاده های روستایی نیز گفت: شاخصی تحت عنوان جمعیت برای این مهم تعریف شده، به عنوان نمونه یک روستا قریب به ۲ تا ۳ هزار جمعیت دارد اما ۵۰ تا ۶۰ روستای سنقر با ۲ هزار نفر جمعیت جاده ندارند.

حجت الاسلام حسینی کیا بیان کرد: وقتی شاخص را برای توسعه و بهسازی راه ها بر اساس جمعیت قرار می دهید بخش فراوانی از مردم ریزش پیدا می کند و می بینیم روستاهایی که تراکم جمعیتی بالایی دارند از امکانات بهره مند می شوند اما روستاهایی که محروم تر و دور افتاده ترند از این شاخص جا می مانند و این مسئله مانع بردن خدمات به دل روستاها می شود و با آنچه مد نظر نظام است عملا فاصله میگیرد.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: آزادراه همدان – سنقر – کرمانشاه فقط اسمش را شنیدیم برخی آزادراه ها حداقل نیمه کلنگی خورده قبلا صحبت کرده بودیم که وقتی برای این سفر تشریف می آورید کلنگ برای این پروژه زمین می زدید که برای مردم یقین حاصل شود که این همه در اخبار و رسانه ها از این آزادراه گفته شده، این خبر به قول عده ای که به شوخی می گویند دعا کنید راست باشد.

این نماینده مجلس افزود: امسال به جاده سنقر به بیستون ۱۰ میلیارد اعتبار تخصیص یافته ده میلیارد تومان در ردیف اولیه قرار دارد کمک کنید پیمانکار خوبی پیدا کند تا به جد پیش برود.

حجت الاسلام حسینی کیا افزود: کمربندی سنقر اشکالات جدی دارد کمربندی ساخته شده اما پل ندارد اصلا آسفالت هم عمر محدودی دارد کمربندی ساختید ۵ تا ۶ سال از زمان اسفالت آن می گذرد به دلیل اینکه پل ندارد قابل استفاده نیست اسفالت آن هم از بین رفته و موجب اعتراض و نارضایتی مردم است.

وی در پایان بیان کرد: ما در سنقر ۱۱۰ روز زمستان کامل داریم برای بارش برف اخیر با مشکل و نارضایتی مردم به جد برخوردیم و تجهیز راهداری کاملی را می طلبد.