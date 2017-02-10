حضور ملت ایران در صحنه تمامی معادلات دشمن را بر هم زده است

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که حضور باشکوه مردم در صحنه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است، اظهار داشت: امروز ملت ایران به نظام اسلامی علاقه داشته و با تمام توان از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کند.

امام جمعه شهرستان ورامین با تأکید بر این نکته که مردم ایران اسلامی همواره به وظیفه و رسالت خود عمل کرده اند، افزود: حضور مردم در صحنه و هوشیاری و اقدام به موقع، تمامی معادلات و برنامه های دشمن را بر هم زده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نمایش پایبندی مردم ایران به آرمان های انقلاب اسلامی بوده و هر ساله شاهد هستیم که این مراسم، پرشور از سال های گذشته برگزار می شود.

وی با تأکید بر این نکته که ملت ایران هیچگاه استقلال و عزت خود را معامله نمی کنند، اضافه کرد: ملت ایران با سختی و تقدیم هزاران شهید به استقلال و عزت مثال زدنی دست پیدا کرده و علیرغم تمامی مشکلات، این دستاوردها را با هیچ امتیازی معامله نخواهد کرد.

محمودی با اشاره به این نکته که باید ملت ایران قدر وارزش انقلاب اسلامی ایران را بداند، گفت: امنیت ایران به برکت استقرار نظام اسلامی در جهان بی نظیر است و باید مردم قدر و ارزش این امنیت را بدانند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ادامه داد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب دلگرمی دوستداران انقلاب اسلامی ایران خواهد شد.