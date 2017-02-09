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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۵۳

حملات تروریستی در حمص و حلب سوریه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت

حملات تروریستی در حمص و حلب سوریه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت

انفجار بمب در منطقه مسکونی شهر حمص در مرکز سوریه باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، انفجار در میدان اصلی منطقه الزهراء در شهر حمص به وقوع پیوست.

شهر حمص سومین شهر بزرگ سوریه پس از دمشق و حلب است که در غرب سوریه و در ۱۶۲۲ کیلومتری پایتخت این کشور قرار دارد. 

همچنین مرکز هلال احمر سوریه اعلام کرد که حمله خمپاره ای تروریست ها به مرکز توزیع اقلام این مرکز در شهر حلب سه نفر کشته شدند.

هلال احمر و صلیب سرخ سوریه عنوان کردند که خمپاره ها مرکز توزیع مرکز هلال احمر در منطقه الحمدانیه را هدف قرار داد که بر اثر آن ۳ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3902659

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