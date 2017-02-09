آلودگی آب شرب اردبیل صحت ندارد/سرانه مصرف استان بیش از نرم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاست شامگاه پنجشنبه در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران تصریح کرد: در هفتههای گذشته تصاویری از آب اردبیل در شبکههای مجازی منتشر شده که تأکید به رنگ و بوی نامطبوع آب شرب دارد.
وی افزود: در جلسات مختلف بنده و سایر همکاران آبفای شهری تأکید داشتیم که چنین آلودگی صحت ندارد و بر اساس بررسیهای علمی و کارشناسی نیز سلامت آب اردبیل تائید شده است.
معاون بهرهبرداری آبفای شهری استان تأکید کرد: ۷۰ درصد آب اردبیل از سد یامچی و ۳۰ درصد از منابع آبی زیرزمینی تأمین میشود که آلودگی چاه آب امکانپذیر نبوده و در صورتی که آلودگی در سد وجود داشته باشد میبایست در کل شهر مشاهده شود.
پاست تأکید کرد: در این تصاویر عنوان میشود که به عنوان مثال آب منطقه خاصی از شهر آلوده است که بررسیها نشان میدهد چنین موضوعی صحت ندارد.
وی افزود: برخی مناطق آن هم به صورت موقت ممکن است به دلیل اصلاح شبکه و وارد شدن گل و لای آلودگی دیده شود که در کوتاهترین زمان ممکن آبفای شهری نسبت به محدود کردن منطقه و شستشوی شبکه اقدام میکند.
سرانه مصرف آب در اردبیل بالاتر از نرم کشوری و جهانی است
معاون بهرهبرداری آبفای شهری استان تأکید کرد: آبفای شهری استان شبانه روز برای کیفیت آب تلاش میکند و هیچ تردیدی در سلامت و بهداشت آب اردبیل وجود ندارد.
پاست افزود: در برخی مناطق عنوان میشود که ظاهر و کیفیت آب متفاوت است که دلیل اصلی آن به عدم ادغام آب زیرزمینی و آب سد به عنوان منابع تأمین آب بازمیگردد.
وی متذکر شد: در برنامه زون بندی شهر اردبیل قرار است این ادغام صورت گیرد تا کیفیت آب بهبود یافته و یکسان شود.
معاون بهرهبرداری آبفای شهری استان با تأکید به اینکه در وضعیت فعلی سرانه مصرف آب در استان بالاتر از نرم کشوری و جهانی است، مدیریت مصرف آب را ضروری دانست.
پاست تأکید کرد: با توجه به کاهش بارش در سال جاری لازم است مدیریت مصرف اعمال شود تا در سال آینده با کمبود آب مواجه نشویم.
۱۰۷ کیلومتر شبکه آبی اردبیل توسعه یافت
وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در طول دولت یازدهم اضافه کرد: از ابتدای دولت یازدهم در استان اردبیل ۱۰۶.۳ کیلومتر اصلاح شبکه آب و ۱۰۷.۳ کیلومتر توسعه شبکه آب اجرا شده است.
به گفته معاون بهرهبرداری آبفای شهری استان اصلاح خط انتقال آبرسانی به طول ۴.۶ کیلومتر انجام شده و در این مدت ۵۱ هزار و ۷۸۲ واحد انشعاب واگذار شده است.
وی به توسعه ۲۱۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و لولهگذاری ۶.۲ کیلومتر خط انتقال فاضلاب اشاره کرد و افزود: در عین حال دو مخزن هوایی و چهار حلقه چاه احداث شده است.
به گفته پاست تصفیهخانه فاضلاب شهر سرعین نیز با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در روز به بهرهبرداری رسیده است.
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