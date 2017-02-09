سرود۱۳۵۷نفری دانش آموزان ارومیه ای روز۲۲ همن اجرا می شود

فریدون سیدمصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در اجرای این سرود دانش آموزان تعدادی از مدارس ارومیه مشارکت کرده اند که بعد از خوانده شدن بیانیه پایانی به اجرای سرودهای حماسی دوران انقلاب می پردازند.

وی ادامه داد: این دانش آموزان که همه جزو دانش آموزان دختر دبیرستانی هستند ملبس به کلاهها و لباسهای سبز و سرخ و سفید بوده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را تشکیل و نیز با خود حمل می کنند.

ایستگاه صلواتی، ایستگاه نقاشی و نمایشگاه عکس از برنامه های محوری مراسم ۲۲ بهمن در ارومیه خواهد بود.

همچنین در آستانه سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، همزمان با فرا رسیدن سالروز یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان بیانیه ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است، دهه فرخنده فجر انقلاب اسلامی ایران که یادآور جانفشانی ملتی که با لبیک به ندای حق جویی، عدالت طلبی و آزادی خواهی بزرگ مردی از تبار مردان خدا است، بار دیگر از راه رسید. روزها و شب های الهی با رهبری خمینی بت شکن و به بهای جان هزاران شهید دلاور، بساط طاغوتیان و کفرپرستان برچیده شد و راه این ملت را در مسیر نورانی و الهی باز کرد تا الگویی برای همه آزادگان و حق طلبان عالم باشد.

۳۸سال از آن روزهای خون و حماسه می گذرد و امروز به یمن این رزق الهی و به برکت ایستادگی ملت قهرمان ایران، این انقلاب الگویی عالم گیر برای همه ملتها و مستضعفانی است که ظلم را بر نمی تابند و همت شان دست یابی به استقلال و آزادی است. انقلابی که اکنون با گذر از فتنه‌ها و تهدیدها، راه خویش را یافته و با صلابت در مسیر روشن احیای تمدن اسلامی گام بر می دارد.

نسل جوان امروز با افتخار به راه رفته این ملت، با فرمان پذیری از رهبر و مقتدای خود، با همه توان از امانت سنگینی که بر دوش دارد پاسداری می کند و با صلابت در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب گام بر می دارد.

اینک بر سر یاوه گویان بی منطق و سردمداران نظام کفر جهانی که بار دیگر در شیپور تهدید می دمند، مقتدرانه فریاد می زنیم که ایرانی از تهدید نمی‌ترسد و با همه وجود در راه آرمان و اعتقاد پاکش جان خویش را نثار می کند.

اعضای جنبش دانش آموزی ایران اسلامی با اتکال به قدرت الهی و با توسل به ساحت قدسی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ضمن دعوت از آحاد ملت ایران به ویژه جوانان و نوجوان غیرتمند، در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن شرکت خواهند کرد و امیدوار به ذات باریتعالی آینده ای را در انتظار می نشینند که طومار فتنه ها درهم پیچیده شده و پرچم حکمرانی عالم در دست صاحب العصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار گیرد

آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی نیز با صدور بیانیه ای از تمامی اقشار مردمی بخصوص جامعه فرهنگیان و دانش آموزان استان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.