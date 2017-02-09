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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۲

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس:

راه وشهرسازی اعتبار واگذاری۵ کیلومتر آسفالت به پیمانکاران راندارد

راه وشهرسازی اعتبار واگذاری۵ کیلومتر آسفالت به پیمانکاران راندارد

کرمانشاه- نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه اعتبار واگذاری ۵ کیلومتر آسفالت به پیمانکاران را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به قول وزیر راه و شهرسازی  تا ۳۱ فروردین ۹۶ راه آهن به سرانجام می رسد.

وی عدم واگذاری آزمایشگاه فنی و مکانیک، ایجاد بندر خشک، کمبود اعتبار کمربندی غربی در ۳۰ کیلومتر ، دیون پیمانکاران راه و شهرسازی را از جمله مشکلات عنوان کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه از نظر مالی اعتبار این را ندارد که  که پیمانکاری برایشان ۵ کیلومتر آسفالت انجام دهد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهی راه و شهرسازی به پیمانکاران ۲ سال است که پرداخت نشده، افزود: تقاضا داریم مسکل تعاونی مسکن ناحیه ۳ و تعاونی مسکن جهاد کشاورزی که اکثرا ایثارگر هستند و گیرهای اداری دارد بر اساس قانون حل و فصل شود.

صفری افزود: زیر ساخت های فرودگاه کرمانشاه از یک باند به دو باند پروازی مورد توجه قرار گیرد. پرواز زیارتی از کرمانشاه به نجف اشرف نیزراه اندازی می شود.

وی گفت: راه کوزران به کرمانشاه وضعیت نامناسبی دارد  و برای راه  های مواصلاتی به مرکز استان اعتبار در نظر گرفته شود.

کد مطلب 3902668

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