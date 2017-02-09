مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل شامگاه پنج‌شنبه در این خصوص تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن در مسیر سال‌های گذشته انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام ولی نظر پور تصریح کرد: راهپیمایی از ایستگاه سرعین به سمت مصلا و بازار تدارک دیده شده و تمامی مسیر راهپیمایی برای حضور مردم انقلابی اردبیل مهیا است.

وی تأکید کرد: در طول دهه فجر با برنامه‌های مختلف این ایام گرامی داشته شد و بی‌شک با حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز بیعت دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی محقق می‌شود.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سخنران ویژه مراسم حجت‌الاسلام تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین خواهد بود.

نظر پور خواستار حضور پرشور مردم ولایت مدار استان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شد و تأکید کرد: این مراسم همدلی مردم ایران را به نمایش خواهد گذاشت.