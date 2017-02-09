سینما کانون در شهرستان سوسنگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت کانون پرورش فکری استان، سینمای کودک و نوجوان شهرستان سوسنگرد عصر امروز و هم‌زمان با دهه فجر سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان سوسنگرد افتتاح شد.



در این مراسم که با حضور مدیرکل کانون استان خوزستان، فرماندار، شهردار و جمعی از دیگر از مسئولان و کودکان و نوجوانان شهرستان سوسنگرد برگزار شد؛ ششمین سینمای کودک و نوجوان کانون خوزستان اکران تولیدات سینمایی، کوتاه، نیمه بلند و پویانمایی کانون را آغاز کرد.



سینما کانون شهرستان سوسنگرد ۲۰۰ مترمربع مساحت زیربنا دارد و ظرفیت این سالن ۱۵۰ نفر است و دانش آموزان مدارس، اولیای تربیتی و خانواده‌ها می‌تواند در دو سانس صبح و دو شانس بعدازظهر فیلم‌های آموزشی و تربیتی مرتبط با کودکان و نوجوانان را مشاهده کنند.



سینمای کانون سوسنگرد در خیابان شهید غیوری اصل در فضای پارک شهر واقع شده است و همه‌روزه در دو سانس پذیرای دانش آموزان و خانواده‌های سوسنگردی خواهد بود.



به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان در دهه فجر چهار سینما در شهرهای آبادان، خرمشهر، اندیمشک و سوسنگرد افتتاح شدند و با آغاز به کار این چهار سینما تعداد این مراکز در استان خوزستان به عدد ۶ رسیده است و با اعلام مسئولان این نهاد فرهنگی به‌زودی این سینماها در دیگر شهرهای استان گسترش می‌یابند.