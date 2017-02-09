به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه های اجرایی و دولتی استان اردبیل با انتشار بیانیه های جداگانه ای از مردم اردبیل خواستند تا با حضور یکپارچه در راهپیمایی روز جمعه ۲۲ بهمن ۹۵ همبستگی خود با نظام و انقلاب و وحدت ملی خود را در برابر دشمنان به نمایش بگذارند.

براین اساس شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل طی بیانیه ای عموم مردم همیشه در صحنه اردبیل را به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این بیانیه آمده است: «دهه فجر طلیعه صبح آزادی و ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی نور بر تاریکی و غلبه ایمان و اعتقاد مردم آزاده و مسلمانان ایران بر طاغوت زمان است. مردمی که با بذل جان، مال و فرزند خویش بر حکومت جبار ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی خط بطلان کشیدند.

بی‌شک دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی بیش از همه مرهون تدابیر شجاعانه و پیامبر گونه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و خلف صالحشان حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و همچنین مجاهدت و جانفشانی و حضور با بصیرت ملت غیور ایران در همه حوادث تاریخی و لحظات سرنوشت ساز این مرز و بوم بوده است.

شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ملت شریف ایران به ویژه مردم شهید پرور و با بصیرت اردبیل اعلام می دارد، امروز همه کسانی که دل در گرو انقلاب دارند باید با پیروی از رهنمودهای نورانی و حکیمانه مقام عظمای ولایت از بنیان های مرصوص نظام جمهوری اسلامی حفاظت و صیانت نمایند و دشمنان دیرینه انقلاب اسلامی را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام بگذارند.

عموم مردم انقلابی اردبیل امسال نیز پیمانی را که ۳۸ سال پیش با امام و انقلاب خود امضا کردند را با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با صلابت تر و درخشان تر از سالهای قبل تجدید کنند».

بانوان اردبیل صحنه‌ ولایتمداری و پایمردی را رقم خواهند زد

سازمان بسیج جامعه زنان استان اردبیل نیز در بیانیه‌ای با گرامی‌داشت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از تمام زنان انقلابی و بانوان بسیجی برای شرکت در راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۲۲بهمن دعوت کرد.

در متن این بیانیه تاکید شده است: «۲۲ بهمن سر آغاز رهایی ملت ایران است انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بزرگ معمار انقلاب با پیروزی بزرگ و دور از انتظار قدرتهای استعمارگر مهر باطلی بر تمامی تئوریها و تعاریف علوم غربی و از ملتها و سلایق اجتماعی زد و نشان داد که ایمان به قدرت لایزال پروردگار و رهبری کوهواره مردی طاغوت ستیز و اتحاد و حضور سیل وار مردمی خسته از دین ستیزی، مستکبری ،معادله ای می سازد به وسعت تمام تاریخ که تحلیل آن خارج از قاعده تمام مدعیان به اصطلاح جامعه شناس است.

ملت غیور ایران این بار نیز در خروشی بزرگ همچون سالهای گذشته بر یاوه گویی های دروغگویان مستکبر جهان خط بطلان کشیده فریاد اطاعت همواره خود را از رهبر و مقتدای خویش بر تارک جهان طنین انداز خواهند نمود در گوشه ای از این دیار ظلم ستیز بانوان بسیجی استان اردبیل نیز همراه با خیل ملت انقلابی ایران و دوشادوش انقلابیون و سربازان ولایت در حضوری گسترده صحنه ای دیگر از ولایتمداری و پایمردی مردمان این دیار را رقم خواهند زد.

۲۲ بهمن روز میثاق دیگر با امام و شهدایی است که با هدیه خون خود، هم در انقلاب هم در جنگ تحمیلی و هم در کسوت دل انگیز مدافعان حرم ، پیام استواری و استقامت سردادند.

آری آنگونه که رهبر فرزانه مان فرمودند ما منتظر طلیعه ۲۲ بهمن ۹۵ هستیم تا خاطره تمام آرمان های ۲۲ بهمن ۵۷ را زنده نگه داشته، پافشاری خویش را بر تحقق کامل آن آرمان ها اعلام نموده تمام یاوه گویهای دشمنان بخصوص آمریکا آن شیطان بزرگ را با حضور مقتدرانه خویش پاسخ دهیم».

صلابت نظام و انقلاب را به زیاده خواهان و بداندیشان اثبات می کنیم

جامعه صنفی تاسیسات اقامتی استان اردبیل نیز به مناسبت سی وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ویوم الله ۲۲ بهمن با انتشار بیانیه ای از عموم مردم این استان خواست که خالق حماسه ای ماندگار باشند.

در بیانیه این تشکل آمده است: «دهه فجر و یوم الله ٢٢ بهمن، روز تبلور شکوه و ایثار مردم همیشه سرافراز و آزادۀ جمهوری اسلامی ایران است.

در این روزهای عزیز، ملت ایران با رهبری حکیمانه زعیم بزرگ جهان اسلام و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و با تاسی از آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) طومار ٢٥٠٠ سالۀ رژیم طاغوتی استبداد و استکبار را درهم پیچیدند و روح امید، احساس غرور و خودباوری را در کشور زنده کردند.

پیروزی انقلاب اسلامی، طلیعۀ پیشرفت کشور در تمام عرصه ها بود و در کنار استقلال سیاسی، دانشمندان جوان کشورمان در حوزه های مختلف از قبیل پزشکی، درمانی، نانو، هوا فضا، انرژی صلح آمیز هسته ای، سلول های بنیادی، تکنولوژی های نظامی فوق پیشرفته و ... مرزهای دانش را درنوردیدند و همه اینها، گوشه ای از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

اما باید دانست که دشمن از پای ننشسته است و هر روز در لباسی دام های بیشماری را بر سر راه انقلاب می گستراند و ما در شرایطی ۳۸ سالگی انقلاب خود را جشن می گیریم که دشمن قسم خورده جاهل در صدد تشویش مجدد اذهان ملل جهان و خدشه دار نمودن آرمانهای انقلاب عظیم بوده و هست.

لذا در راستای دفاع از آرمانهای انقلاب و امام راحل و اطاعت از فرامین مقام عظمای ولایت، اعضای جامعه هتلداران استان اردبیل؛همگام با توده های میلیونی ملت حماسه آفرین در سراسر کشور ضمن پاسداشت یوم الله ٢٢ بهمن و اعلام تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب و میثاق با فرزندخلف ایشان،حضرت آیت الله خامنه ای و حمایت قاطع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه شرکت و اقتدار و صلابت اسلام و ایران را بار دیگر به زیاده خواهان و بداندیشان اثبات خواهیم نمود.

دعوت به تداوم در شاهراه ولایت فقیه

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن طی انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران، انفجار نور در جهان ظلمانی مستکبران بود، تاکید کرده است: «ملت خداجو، عدالت‌خواه، استقلال‌طلب و استکبارستیز ایران اسلامی در این انقلاب شکوهمند، با لبیک به مقتدا و رهبر خویش، کاخ ستم و جور وابسته به بیگانگان را در هم شکست و حکومتی بر پایه احکام اسلامی و رهبری ولایت فقیه را بنا نهاد.

سالیان سال استبداد تمامیت‌خواه طاغوت با نوکری استعمار ویرانگر، موجب عقب‌ماندگی ایران در عرصه‌های داخلی و جهانی گردیده بود تا سرانجام شخصیتی عالم و فرزانه و مرجعی بی‌نظیر، الهی و آگاه به علوم اصیل اسلامی و موضوعات سیاسی روز ایران و جهان ظهور کرد و رهبری نهضت اسلامی را بر عهده گرفت و ملت مسلمان و آزادی‌خواه ایران، پیام الهی و انقلابی او را از عمق جان پذیرفتند و با مجاهدت‌ها و رشادت‌های خود بر محور ولایت و پشت سر روحانیت پیشتاز و پیرو رهبری، بساط حکومت شاهنشاهی را در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ برچیدند و نظام مقدس جمهوری اسلامی را برپا نمودند.

اکنون و پس از گذشت ۳۸ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و یادآوری رشادت‌های ملت غیور و انقلابی ایران در این مسیر خطیر، تأکید می‌گردد که رمز موفقیت و سربلندی ملت ایران در پیشبرد اهداف و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، «تبعیت از ولایت فقیه»، «وحدت و مقاومت ملی» و «حضور آگاهانه و بموقع مردم در صحنه‌های نیاز انقلاب» بوده است. موفقیت‌های حیرت‌انگیز انقلاب اسلامی، تأثیرات شگرف خود را در عرصه بین‌الملل بیش از هر مقطع تاریخی دیگر آشکار ساخته است و جهان امروز خواستار فراهم شدن بسترهای لازم برای برخورداری از نقشه راه، طرح‌ها و الگوهای جمهوری اسلامی ایران برای دگرگون‌سازی ساختار و هندسه قدرت است.

اینک در طلیعه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که بار دیگر سردمداران تازه کار استکبار جهانی خوی استکباری و دشمنی خود با امت اسلامی و ملت مؤمن و انقلابی ایران را آشکار نمودند و به فرموده رهبر معظم انقلاب "چهره واقعی خود را نشان دادند"، بر آحاد ملت و مسئولان کشور فرض است با هوشیاری و هوشمندی، به رسالت خطیر تاریخی و انقلابی خود در قبال این دشمنی عمل نمایند و با حضور پرشور خود، دشمن قدار را ناامید سازند.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی در پایان بیانیه خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بار دیگر، بر حفظ و صیانت از آرمان‌های خمینی کبیر تأکید کرده و همگان را به ادامه دادن مسیر در شاهراه ولایت فقیه و پیروی از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) فراخوانده و از آحاد مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار اردبیل علی‌الخصوص دانشگاهیان عزیز و همیشه در صحنه برای حضور گسترده، پرشور و باشکوه در راه‌پیمایی سراسری ۲۲ بهمن دعوت کرده است».