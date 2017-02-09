  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۳۰

رئیس ستاد اجرایی دهه فجرآذربایجان غربی:

آیت الله خاتمی سخنران مراسم۲۲بهمن ارومیه/۲۲بهمن نمایش وحدت ملی

آیت الله خاتمی سخنران مراسم۲۲بهمن ارومیه/۲۲بهمن نمایش وحدت ملی

ارومیه – رئیس ستاد اجرایی دهه فجر آذربایجان غربی گفت: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن امسال در ارومیه با سخنرانی آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران برگزار می شود.

محسن شکرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابتدا شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح در میدان ولایت فقیه ارومیه تجمع و سپس با آغاز راهپیمایی راس ساعت ۱۰ و نیم از مسیرهای خیابان شهید منتظری و  میدان دفاع مقدس به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در محل مصلی و با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران برگزار خواهد شد.

شکرنیا با بیان اینکه  انقلاب اسلامی به واسطه ریشه مردمی و اسلامی موجب چالش و عصبانیت نظام استکبار جهانی شده است افزود: حضور در این راهپیمایی دارای پیام‌های متفاوتی است که اصلی‌ترین آن را می‌توان اعلام آشکار تجدید میثاق با دین اسلام، انقلاب و رهبری دانست که به این خاطر باید حضور مردم باشکوه‌تر از هر سال باشد.

رئیس ستاد اجرایی دهه فجر آذربایجان غربی گفت: برگزاری ایستگاه نقاشی فجر، صلواتی و فرهنگی در کنار برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب و همچنین خواندن سرود فجرآفرینان با حضور ۱۳۵۷ دانش آموز به یاد سال انقلاب اسلامی از اهم برنامه‌های ۲۲ بهمن است.

غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی در راهپیمایی ۲۲بهمن با اجرای فعالیت‌های نقاشی و خوشنویسی میزبان کودکان و نوجوانان می‌شود.

غرفه کانون استان آذربایجان غربی روز جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خیابان پزشکیان، روبه روی کلانتری ۱۱ میزبان تمامی کودکان و نوجوانان حاضر در راهپیمایی خواهد بود.

کد مطلب 3902675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها