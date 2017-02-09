آیت الله خاتمی سخنران مراسم۲۲بهمن ارومیه/۲۲بهمن نمایش وحدت ملی

محسن شکرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابتدا شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح در میدان ولایت فقیه ارومیه تجمع و سپس با آغاز راهپیمایی راس ساعت ۱۰ و نیم از مسیرهای خیابان شهید منتظری و میدان دفاع مقدس به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در محل مصلی و با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران برگزار خواهد شد.

شکرنیا با بیان اینکه انقلاب اسلامی به واسطه ریشه مردمی و اسلامی موجب چالش و عصبانیت نظام استکبار جهانی شده است افزود: حضور در این راهپیمایی دارای پیام‌های متفاوتی است که اصلی‌ترین آن را می‌توان اعلام آشکار تجدید میثاق با دین اسلام، انقلاب و رهبری دانست که به این خاطر باید حضور مردم باشکوه‌تر از هر سال باشد.

رئیس ستاد اجرایی دهه فجر آذربایجان غربی گفت: برگزاری ایستگاه نقاشی فجر، صلواتی و فرهنگی در کنار برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب و همچنین خواندن سرود فجرآفرینان با حضور ۱۳۵۷ دانش آموز به یاد سال انقلاب اسلامی از اهم برنامه‌های ۲۲ بهمن است.

غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی در راهپیمایی ۲۲بهمن با اجرای فعالیت‌های نقاشی و خوشنویسی میزبان کودکان و نوجوانان می‌شود.

غرفه کانون استان آذربایجان غربی روز جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خیابان پزشکیان، روبه روی کلانتری ۱۱ میزبان تمامی کودکان و نوجوانان حاضر در راهپیمایی خواهد بود.