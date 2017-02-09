محموله ۱.۴ میلیارد ریالی برنج قاچاق به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اسحاقی اظهار کرد: ماموران اداره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان با انجام اقدامات پلیسی از ورود دو کامیون باری حامل برنج قاچاق به استان که از مرزهای جنوبی کشور بارگیری شده بود؛ مطلع و موضوع شناسایی کامیون ها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس با کنترل محورهای مواصلاتی در ورودی آزاد راه خلیج فارس دو خودروی کامیون حامل محموله های برنج قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

سردار اسحاقی اظهار کرد: در بازرسی از خودروهای متوقف شده، مقدار ۲۸ تن برنج خارجی قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرکی که به صورت ماهرانه ای در داخل یک هزار و ۲۴۱ گونی برنج های محلی جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده را یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال اعلام کردند.

سردار اسحاقی در خاتمه ضمن اشاره به دستگیری دو متهم در این راستا و معرفی آنها به مراجع قضائی بیان کرد: این عملکرد قاچاقچیان مغایر با اقتصاد مقاومتی بوده و سلامت جامعه و اقتصاد داخلی را مورد هدف قرار می دهد و تلاش پلیس به منظور مبارزه با اخلالگران اقتصادی کماکان ادامه دارد.