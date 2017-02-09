۸۵۰روستای کرمانشاه مشکل روکش آسفالت واقدامات اولیه در راهها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم جاسمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم بر اساس قولی که دکتر آخوندی دادند تا پایان دولت یازدهم وعده هایی که در این حوزه دادند تحقق یابد.

وی بیان کرد: کمربندی غربی کرمانشاه حدود ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر از کار آن باقی مانده که انتظار داریم با تدبیر مناسب و تخصیص اعتبار به منصه ظهور برسد و مردم شاهد راحتی مناسبی در تردد این مسیر باشند چراکه اگر این اتفاق نیفتد شهر کرمانشاه با یک ازدحام خودرویی فراوانی روبرو خواهد شد.

جاسمی افزود: ۱۵ کیلومتر از بزرگراه کردستان به کرمانشاه یا میاندواب به کرمانشاه انجام شده، معاونین وزیر راه قول دادند که این پروژه در شش ماهه اول سال آینده به اتمام برسد.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه در دهه ۶۰ شرایط خاصی در کرمانشاه حاکم بود، افزود: وزیر راه شناخت کافی نسبت به این استان و ایثار و رشادت و از خودگذشتگی و بویژه مقاومت مردم این استان دارند ما ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق داریم.

وی گفت: مردم کرمانساه از روزهای آغازین جنگ حضور داشتند و الان نیز به همین شکل اما ما سهمیه ای که از عراق بردیم با گذشت چند سال از عمر جنگ و تقدیم ۲۳۰ هزار شهید شاید الان ۲ درصد استفاده لازم را از مسائل مختلف عراق می بریم. در صورتیکه اکثر کشورها مانند ترکیه بالای ۳۰ درصد از سائل اقتصادی عراق را دنبال می کنند.

وی افزود: یکی از راه های برون رفت مشکلات کرمانشاهکه حجم زیاد بیکاری هست ایجاد زیرساخت هاست و دکتر اخوندی امروز قول راه آهن ملایر به کرمانشاه را دادند و ما مطمئن هستم بر اساس قول و قرارها صدای سوت قطار را می شنویم امیدواریم این مسیر در سنوات آینده تا خسروی دنبال شود زیرا از نظر سیاسی و امنیتی چون به دریای مدیترانه وصل می شود زیرساخت موثری برای کشور ما خواهد بود و رئیس جمهور روی این موضوع حائز اهمیت تاکید کزدند.

جاسمی گفت: از مشکلات اصلی ما جاده کامیاران به کرمانشاه است بیش از ۸۵۰ روستا در شهرستان کرمانشاه داریم که الان برای روکش آسفالت و اقدامات اولیه ماندند در این رابطه نامه ای به آقای دکتر اخوندی تحویل دادم که دستور اقدام را برای روکش آسفالت دادند. در منطقه درود فرامان در میاندوآب، بیلوار میاندربند کوزران و سنجابی ماهیدشت و منطقه جلالوند عثمانوند که وصل می شوند به لرستان مشکلاتی داریم.