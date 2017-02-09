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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۴۴

استاندار کرمان:

مدیریت جهادی در کرمان جایگزین مدیریت سیاسی شده است

مدیریت جهادی در کرمان جایگزین مدیریت سیاسی شده است

کرمان - استاندار کرمان با اشاره به وجود فضای هم دلی و وحدت در استان کرمان گفت: در حال حاضر مدیریت جهادی در این استان جایگزین مدیریت سیاسی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پنجشنبه شب در  جلسه مشترک شورای اداری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن مرتضویی استانداری کرمان اظهار داشت: باور ما این است با وحدت سیاسی  می توان زمینه گسترش، پیشرفت و توسعه در استان کرمان را فراهم کرد و در این زمینه شعار ولایت و توسعه به عنوان محور توسعه استان قرار گرفته است.

وی افزود: مردم استان کرمان ولایتمدار هستند و ولایت مختص یک گروه خاصی نیست و حتی زرتشتیان نجیب استان کرمان پیرو ولایت و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و توسعه و پیشرفت جزء ذات انقلاب اسلامی ایران است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه خوشبختانه این شعار در استان به خوبی زمینه همدلی و هم زبانی را فراهم کرده است، گفت: فضایی همدلی با محوریت در کرمان آیت الله جعفری به وجود آمده است.

استاندار کرمان بیان داشت: همه باورشان این است که در سایه وحدت و همدلی می توانیم توسعه اقتصادی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مدل توسعه مثلث اقتصادی می گوید همه ارکان باید یک جا تجمیع شوند و برای توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی راس مثلث توسعه اقتصادی هستند و این مدل  توسعه اقتصادی نگاه سیاسی ندارد.

رزم حسینی افزود: ما اقتصاد مقاومتی را اقتصاد مردمی می دانیم و مقام معظم رهبری فرمودند «اقتصاد مقاومتی اقتصاد دولتی نیست» و این مدل را ما از ۲.۵ سال پیش در شهرستان قلعه گنج شروع کرده ایم و به بقیه استان ترویج داداه ایم.   

استاندار کرمان عنوان کرد: مدیریت جهادی جایگزین مدیریت سیاسی در استان کرمان شده است که اقدامی بزرگ به شمار می آید.

کد مطلب 3902682

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