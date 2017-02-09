بارش برف در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شده است

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت راههای استان گفت: با تغییرات جوی بارش برف در مناطق مختلف استان آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضرگردنه های آوج در مسیر قزوین به همدان، گردنه کوهین در مسیر قزوین به رشت، محور الموت و ارتفاعات طارم در استان شاهد بارش برف است.

حق لطفی بیان کرد: ماموران راهداری در تمامی محورها در آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز در خدمت شهروندان هستند.

معاون راهداری استان قزوین تصریح کرد: از تمامی رانندگان درخواست می شود در صورت ضرورت مسافرت در فصل زمستان ضمن اطلاع از وضعیت جاده ها با همراه داشتن وسایل گرم، بازدید فنی خودر و اطمینان از سالم بودن آن با احتیاط رانندگی کرده و مقررات راهنمایی و رانندگی را نیز رعایت کنند.