شهر های گیلان جلوه گاه تجدیدمیثاق باانقلاب /سرما هم مانع حضور نشد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: صبح بارانی ۲۲ بهمن ۹۵ در گیلان حال و هوای دیگری داشت. مردم همیشه در صحنه این استان در شهرهای مختلف که همواره نشان داده اند نه برف و نه باران به حالشان فرقی نمی کند و تنها هدفشان ایستادن پای آرمان های نظام اسلامی است، امروز هم مانند تمام ۳۸ بهمنی که پشت سر گذاشته اند، به خیابان ها آمده بودند تا همصدا با مردم سراسر کشور بانگ بلند استکبار ستیزی را سر دهند.

صحبت از ۲۲ بهمن که می شود دیگر پیر و جوان و زن و مرد نمی شناسد. همه و همه به میدان می آیند. میدانی که از همان روزهای به ثمر نشستن انقلاب تا به امروز چشم دشمنان به آن بوده تا اندکی از حضور و حمایت مردم از انقلابشان کاسته شود و هربار مردم با حضور پرشور خود دشمن را از این خیال خام مأیوس کرده اند.

من همان جوان سال های ۵۶ و ۵۷ هستم

مریم دانش آموز سال سوم متوسطه یکی از مدارس صومعه سرا که عکسی از رهبری بر روی سینه اش دارد درباره دلیل شرکتش در راهپیمایی به خبرنگار مهر می گوید: شرکت در این راهپیمایی وظیفه شرعی هر ایرانی مسلمان و آگاه است.

وی می افزاید: من آمده ام تا نشان دهم ما هم مثل همان جوانان سال های ۵۶ و ۵۷ هستیم که با کوچک ترین اشاره آقا و مولایمان برای حفظ نظام و اسلام از جان خود هم می گذریم.

مریم به صبحت های اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و توضیح می دهد: آقای ترامپ باید الان با چشمان خود ببیند که همه آماده اند تا به فرمان رهبری مشت محکمی بر دهان یاوگوی او بزنند.

انقلاب اسلامی پنجره ای نو و متفاوت برای ملت ایران در برابر جهان باز کرد

نماینده فومن و شفت در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در میان راهپیمایی کنندگان، روز ۱۲ بهمن ماه را یکی از بهترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی دانسته و اظهار کرد: در این روز مردی امد که با انقلاب خود برای این ملت عزت، اقتدار، آبرو و عظمت به دنبال داشت.

حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری با بیان اینکه ملت ایران انقلاب را برای رسیدن به آینده ای مطلوب و خوب انجام دادند، افزود: ۲۲ بهمن همانند عید فطر، قربان و غدیر، عیدی بزرگ و قابل احترام برای ملت ایران محسوب می شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی مردمی ترین انقلاب در جهان است که پنجره ای نو و تازه و متفاوت به سوی جهان برای ایران اسلامی ایجاد کرد.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی یاد آورد شد: در تاریخ هر ملتی روزهایی وجود دارد که برای آن کشور بسیار مهم و نقطه عطفی حساب شده و ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه از جمله این روزها است.

حجت الاسلام افتخاری تصریح کرد: انقلاب اسلامی، انقلابی است که ارزش های اخلاقی و باورهای دینی در آن جایگاه ویژه ای دارد.

وی عزت و اقتدار انقلاب اسلامی و ملت ایران را برگرفته از خون شهدا، امام راحل و صبر و استقامت خانواده شهدا و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش مسئولان نظام در طی این سال ها عنوان کرد و گفت: تمامی عملکرد مسئولان توسط مردم نظارت و رصد می شود و مسئولان باید تلاش کنند تا بهترین خدمات به این مردم که در همه صحنه ها حضور داشته اند ارائه دهند.

کودکم از اکنون درس مبارزه با دشمن را می آموزد

شهرستان شفت نیز همانند سایر مناطق استان گیلان شاهد حضور پرشور مردم از همه قشر مسئول و کارمند، بازاری و کارگر، کودک و بزرگ بود تا با سر داد شعار نشان دهند هنوز به پای انقلاب و امام و شهدا و رهبری می مانند و تا آخرین قطره خون خودشان از این نظام حمایت و حفاظت می کنند.

مادری که کودک خردسالش را بغل و به دستان کودکش پرچم سه رنگ ایران اسلامی داده بود به خبرنگار مهر گفت: من شاید در دوران انقلاب به دنیا نیامده باشم ولی از پدر و مادرم که در آن دوران زندگی می کردند درباره رنج ها و مصیبت هایی که مردم در رژیم ستم شاهی متحمل می شدند، زیاد شنیده ام و بابت این امنیت و آسایشی که اکنون به واسطه این انقلاب نصیب من و فرزندم شده بارها خداوند را شکر می کنم.

وی افزود: دشمن بداند که امروز من مادر در کنار لالایی های که در گوش فرزندم زمزمه می کنم ایمان به خدا، پیروی از ولی امر مسلمین و فرهنگ ایثار و شهادت را نیز زمزمه کرده و قصه شهدای مدافع حرم را برای او می خوانم تا از الان آماده نبرد در برابر کوچک ترین تجاوز به خاک کشورش شود.

دهه فجر فرصتی مناسب برای تبیین اهداف انقلاب برای نسل جدید جامعه

فرماندار شفت در پایان مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن این شهرستان در مسجد جامع ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم شفت در این راهپیمایی، اظهار کرد: دهه فجر فرصتی مناسب برای مرور تاریخ و رخدادهای انقلاب اسلامی و تبیین آرمان ها و اهداف این انقلاب برای نسل های جدید است.

محمدرضا محسنی با اشاره به سه عاملی که رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است، گفت: اتکاء و ایمان به خداوند، پیروی از ولایت فقیه و رهبری، اتحاد و وحدت کلمه سه عامل مهم و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران تا به امروز است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) اقتدار، عزت، خودباوری را به ملت ایران بازگرداند، افزود: امروز این عوامل سبب شده که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مقتدر در علوم مختلف اعم از انرژی هسته ای، سلول های بنیادین، هوا و فضا و... شود.

فرماندار شفت به شرایط امروز جهان به ویژه منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود تمام دشمنی ها و توطئه ها وجود همین سه عامل اتکاء و ایمان به خداوند، پیروی از ولایت و رهبری و وحدت کلمه و اتحاد می تواند رمز موفقیت ایران در برابر دشمنان شود.

وی با بیان اینکه باید از دهه فجر به عنوان فرصتی برای بیان دستاوردهای انقلاب و نظام و دولت استفاده کرد، یادآورشد: نقد کردن عملکرد برای شناسایی نقاط قوت و ضعف بسیار خوب و مهم بوده ولی این نقدها باید عادلانه و منصفانه انجام شود.

محسنی به عملکرد سه سال گذشته دولت اشاره و تصریح کرد: کاهش تورم، رونق اقتصادی، ایجاد امید و نشاط در سطح جامعه تنها بخشی از اقدامات دولت با وجود تحریم ها، فشارها بوده که قابل تقدیر است.

وی اجرای طرح تحول سلامت را یکی از مهم ترین اقدامات دولت در سال های گذشته عنوان کرد و افزود: ۱۲ میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند که این میزان در استان گیلان به یک و نیم میلیون نفر و در سطح شهرستان به ۵۷ هزار نفر می رسد.

حضور در انتخابات مشت محکمی بردهان یاوه گویان

فرماندار شفت با بیان اینکه هدف همه مسئولان نظام با وجود اختلاف عقیده و سلیقه اقتدار جمهوری اسلامی و حفظ نظام و انقلاب است، گفت: باید خدمات ارائه شده توسط دولت را خدمات نظام بدانیم.

وی در ادامه با اشاره به ۸۱ پروژه افتتاح شده در طول ایام الله دهه فجر در سطح شهرستان شفت، خاطرنشان کرد: این تعداد پروژه با ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسیده است.

محسنی به دو رخداد بزرگ در اردیبهشت ماه سال آینده اشاره و تصریح کرد:برگزاری انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دو رخداد بزرگ سال آینده است.

وی با بیان اینکه باید بسترهای مناسب برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر این دو اتخابات در سطح شهرستان فراهم شود، اظهار کرد: امروز به میزان حضور مردم در ایران در انتخابات آینده چشم دوخته اند و حضور گسترده ملت در این انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است.

انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت عاشوراست

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان در مراسم ۳۸سالگرد پیروزی انقلاب در بخش کلاچای اظهار کرد: بار دیگر مردم با حضوری گسترده در راهپیمایی به دشمنان نظام نشان دادند که هیچ گاه انقلاب اسلامی راتنها نمی گذارند.

حجت الاسلام علی اسلامی نژاد با بیان اینکه روز۲۲ بهمن روز غلبه نور بر ظلمت و رهایی از چنگال اهریمن است، افزود: این روز وعده خداوند که غلبه مستضعفین بر مستکبران بوده تحقق یافت.

وی با اشاره به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: امام راحل مردی شجاع، زاهد، آگاه و دوراندیش بود که با آمدنش روح تازه ای در کالبد مردمی که سالیان زیادی درخفقان بودند دمید.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان خاطرنشان کرد: انقلاب ما نشأت گرفته ازنهضت عاشورا است و مردم با این شعارها عقاید خود را بیان می کنند.

وی ادامه داد : یکی از سردمداران بزرگ آمریکا درباره امام راحل می گوید آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی مواجه کرد و هیچکس نمی توانست تصمیماتش را از پیش حدس بزند گویی تصمیماتش برگرفته از الهامات الهی است.

حجت الاسلام اسلامی نژاد با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، استقلال است، افزود: این استقلال تبلور شعار نه شرقی نه غربی است که امروز ایران مستقل ترین کشور محسوب شده وهیچ کشوری نمی تواند از بالا به آن نگاه کند.

به گفته این مسئول در گذشته مردم هیچ نقشی در کشور نداشته ولی امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی بر تعیین سرنوشت کشور خود دخیل هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان افزود: جمهوری اسلامی خون بها مبارزانی است که نه تنها در دوره انقلاب بلکه در زمان گذشته مبارزه کرده که امروز این انقلاب به دست ما رسید.

لنگرودی های هم آماده بودند

مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور مردم شهرستان لنگرود برگزار شد.

به رغم سردی هوا، وزش باد و نم نم باران، مردم ساعاتی قبل از شروع رسمی مراسم، به خیابان ها آمدند تا یک بار دیگر صحنه هایی از جنس حضور میلیونی ملت ایران در صحنه‌های انقلاب اسلامی را رقم زنند.

مردم لنگرود ساعت ۱۰:۳۰ ازجلوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت مسجد جامع لنگرود حرکت کردند و با سر دادن شعارهای «الله اکبر»، « ۲۲ بهمن‌ماه، یوم‌الله، یوم‌الله»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم، آماده» و «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» خشم و انزجار خود را از سیاست های زورگویانه استکبار جهانی اعلام کردند.

مردم لنگرود بعد از پایان راهپیمایی در نمازجمعه این شهر شرکت کردند.

خلق حماسه مرزنشینان آستارایی در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

مردم مرزنشین و شهید پرور شهرستان آستارا هم صبح روز جمعه ۲۲ بهمن ماه و با توجه به سردی و بارانی بودن هوا، با دل های گرم و صمیمی در راهپیمایی با شکوهی که توسط حضور آنها پرشور و با نشاط شده بود، شرکت کردند.

با وجود سردی هوا مردم همیشه در صحنه آستارا قبل از ساعت اعلام شده برای آغاز راهپیمایی، دسته دسته از مسیرهای تعیین شده، خود را به محل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه آستارا رساندند تا در کنار همدیگر شعارهای ضد استکباری مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دهند.

اقشار مختلف مردم این شهرستان مرزی در این راهپیمایی که پیشاپیش آنها مسئولان و نیز نیروهای نظامی و انتظامی حضور داشتند، نشان دادند که خواستار تداوم شعار اساسی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و حفظ ارزش های انقلابی هستند.

حضور اتباع مسلمان کشور جمهوری آذربایجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

در بین سیل خروشان جمعیت راهپیمایان در شهر مرزی آستارا، دانشجویان، اساتید، فرهنگیان، دانش آموزان، کارمندان، کارگران، بسیجیان و همچنین اتباع مسلمان کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان از شهرهای آستارا و لنکران این کشور، متحد و یکپارچه حضور داشتند.

شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر منافق در روز ۲۲ بهمن در فضای شهرستان مرزی بندر آستارا طنین انداز شده بود و بادکنک های رنگی و پرچم های سه رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستان نوجوانان و جوانان و نسل چهارم انقلاب، جلوه ای از زیبایی را به رخ می کشید.

همچنین انبوه پلاکارد هایی چون ما مطیع رهبریم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، منتظر امر رهبریم و تمثال امام خمینی (رهبری) و رهبر معظم انقلاب شکوهی مضاعف به خیل انبوه جمعیت در خیابان امام خمینی (ره) آستارا داده بود.

در روز ۲۲ بهمن تنوع رنگ های به کار رفته در راهپیمایی شهرستان آستارا، فرصتی گرانبها را برای عکاسان و تصویربرداران، دانشجویان عکاسی و علاقه مندان به عکس سلفی به وجود آورده بود.

حضور نماینده فعلی شهرستان و نمایندگان ادوار آستارا در مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور کاندیداهای احتمالی انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان مرزی آستارا و در میان راهپیمایان به همراه هوادارانشان از جمله حاشیه های این راهپیمایی باشکوه بود.

در پایان این مراسم راهپیمایان با قرائت قطعنامه ای در محل مصلی شهرستان آستارا، با آرمان های امام و انقلاب بیعت کردند.

برعکس جلوه دادن آرمان های نظام و انقلاب هدف دشمن است

امام جمعه موقت رشت نیز در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه انقلاب اسلامی بزرگترین حادثه قرن است، اظهار کرد: ملت ما در مقابل انحراف حکومت پهلوی قیام کردند.

حجت الاسلام اسماعیل پور ضا ماهیت و حقیقت انقلاب اسلامی را ریشه در انقلاب حضرت محمد (ص) دانست و افزود: انقلاب اسلامی ریشه در بعثت، غدیر و اکمال دین دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای فراوان انقلاب اسلامی برای ملت ایران، خاطرنشان کرد: انقلاب یعنی در صورت وجود وضعیتی بهتر وضع موجود را تحمل نکردند.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه ملت و حضرت امام خمینی (ره) نتوانستند ستم و ظلم رژیم پهلوی را تحمل کنند ، تصریح کرد:ملت ایران دنبال وضع موعود بودند که با سعی‌شان زمینه‌ساز ظهور شوند.

حجت‌الاسلام پوررضا ادامه داد: یکی از اهداف و توطئه های دشمن برعکس جلوه دادن اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی برای آحاد جامعه به ویژه نسل جوان است.

وی بر ضرورت مطالعه کتاب نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر از شهید مطهری تاکید کرد و یادآورشد: از دیدگاه مقام معظم رهبری، شهید مطهری ایدئولوگ انقلاب بود.

به گفته این مسئول هدف انقلاب، شرایط انقلاب، نسبت انقلاب با منطقه، قدرت‌ها و غیره را شهید مطهری به خوبی بیان کرده‌ که می توان از آن برای تبیین اهداف انقلاب اسلامی برای جوانان بهره گیری شود.