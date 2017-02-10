حضور همیشه درصحنه مردم رمز تداوم انقلاب اسلامی است

حجتالاسلام محمدعلی سالاری، امروز در جشن سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رمز ماندگاری این انقلاب، عنایات پروردگار، رهبری خردمندانه انقلاب و وحدت و یکپارچگی مردم است.
حجت الاسلام سالاری تصریح کرد: حضور مردم درصحنههای گوناگون کشور، دشمنان قسمخورده انقلاب را ناامید و مأیوس کرده است.
وی افزود: توطئههای گوناگون دشمنان در طول انقلاب اسلامی همچون جنگ تحمیلی، نفوذ، تحریم و غیره نمیتواند خللی در صفوف یکپارچه مردم ایجاد کند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: بصیرت انقلابی مردم روزبهروز در حال افزایش است که این موفقیت را امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد هستیم.
حجتالاسلام سالاری عنوان کرد: مردم خراسان شمالی امروز با حضور خود، همپای دیگر هموطنان در جایجای ایران اسلامی، حماسهای دیگر خلق کردند.
وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با خون شهدا تحکیم بخشیده شد و مردم قدرشناس نیز هرسال با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمانهای شهدا و امام راحل تجدیدعهد میکنند.
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