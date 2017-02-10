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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی مطرح کرد:

داوری نماینده خراسان شمالی در مسابقات بین‌المللی بدمینتون

داوری نماینده خراسان شمالی در مسابقات بین‌المللی بدمینتون

بجنورد- رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی از داوری نماینده استان در بیست و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر خبر داد.

برات وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون جام فجر با حضور ۱۸ کشور خارجی از ۲۱ بهمن جاری آغاز و به مدت چهار روز در سالن اختصاصی فدراسیون بدمینتون پیگیری می‌شود.

وی افزود: تیم ملی ایران در بخش مردان وزنان زیر نظر کنفدراسیون بدمینتون آسیا و به میزبانی جمهور اسلامی ایران برگزار می‌شود.

رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی گفت: رضا مرگانی از داوران جوان و باانگیزه این استان که در قضاوت مسابقات کشوری بدمینتون و همچنین لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور امسال کارنامه موفقی داشت توسط فدراسیون بدمینتون برای داوری مسابقات بین‌المللی جام فجر انتخاب شد.

کد مطلب 3902700

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