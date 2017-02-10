حضور مردم درراهپیمایی ۲۲ بهمن بیانگر وفاداری آنان به انقلاب است

احمد ریواده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۲۲ بهمن یادآور فداکاری و ازخودگذشتگی ملت ایران است اظهار کرد: حضور باشکوه مردم درراهپیمایی امروز به دشمنان نظام نشان داد که عظمت، وحدت و همبستگی در بین ملت ایران وجود دارد.

ریواده تصریح کرد: امروز اقوام مختلف شیعه، سنی، تات، کرد و ترک در رازوجرگلان با حضور باشکوه خود درراهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر یکپارچگی، عزم و اقتدار ایران را نشان دادند.

وی بابیان اینکه مردم همیشه پشتوانه انقلاب و ولایت‌فقیه بوده و خواهند بود، بیان کرد: امروز مردم با حضور درراهپیمایی ۲۲ بهمن حمایت خود را از انقلاب و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.