«دونالد ترامپ» اختیارات پلیس آمریکا را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پس از برگزاری مراسم ادای سوگند «جف سشنز» در مقام دادستان کل آمریکا سه دستور اجرایی را در حوزه «امنیت عمومی» به امضاء رساند که متضمن اعطای اختیارات بیشتر به نیروهای پلیس است.

در مراسم رسمی انتصاب جف سشنز به مقام دادستانی کل آمریکا، دونالد ترامپ به طور مختصر از اعطای اختیار تازه ای به دادستان جدید آمریکا سخن گفت که شامل مقابله با جرائم،‌ کارتلهای مواد مخدر و تروریسم می شود.

رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که این کشور اکنون با «تهدید نرخ فزاینده جرائم و جنایات» روبروست و اینکه «اوضاع به زودی بهبود خواهد یافت». وی در ادامه افزود: «من وزارت دادگستری را به کاستن از نرخ جرائم و جنایات خشونت آمیز علیه مأموران مجری قانون امر می کنم. جای تأسف است که ما شاهد اتفاقاتی [ناخوشایند] علیه مجریان قانون بودیم. این روند از امروز متوقف می شود».

بنا بر گزارشها،‌ یکی از این دستورات اجرایی متضمن «ارائه تعریفی از جرائم جدید فدرال» و افزایش مجازاتها برای جرائم کنونی به منظور جلوگیری از خشونت علیه نیروهای پلیس ایالتی و فدرال است.

گفتنی است که در سال ۲۰۱۶، مجموعاً ۱۳۵ نیروی پلیس در آمریکا کشته شدند که بالاترین نرخ مرگ و میر نیروهای پلیس ظرف پنج سال بشمار می رفت. این در حالی است که ترامپ به صدها انسانی که هرساله به دست نیروهای پلیس آمریکا کشته می شوند، اشاره ای نکرد.

دونالد ترامپ اظهار داشت که این سه دستور اجرایی جدید «یک پیام روشن» خطاب به جنایتکاران است. وی در اینباره گفت: «دوران شما به سر رسیده است. عصر جدیدی از عدالت آغاز می شود و هم اکنون نقطه آغاز آن است».

سناتور جف سشنز آلابامایی که سابقه فعالیت در مجلس سنا را در کارنامه خود دارد و پیشتر به دلیل باورهای نژادپرستانه خود از انتصاب به مقام قاضی فدرال بازمانده بود،‌ به خبرنگاران گفت که آمریکا «از معضل جرم و جنایت رنج می برد».

شایان ذکر است که به رغم افزایش اندک نرخ جرم و جنایت طی دو سال گذشته در آمریکا،‌ میزان ارتکاب به جرائم طی چند دهه گذشته و در مقایسه با دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی کاهش چشمگیری یافته است؛ از اینرو کذب ادعاهای مطروحه ترامپ و سشنز در خصوص نرخ رو به رشد و دائمی جرائم آشکار می شود.