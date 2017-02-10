خلق حماسه ای دیگر در شیراز/ سومین حرم اهل بیت مملو ازشور انقلابی

خبرگزاری مهر، استان ها_ هادی فتحی: در حالیکه تا فرارسیدن بهار بیش از یک ماه دیگر زمان باقی است اما بوی شکوفه های بهاری و طراوت سبز بهار در صبح ۲۲ بهمن ماه شیراز به مشام می رسد.

اینجا شیراز است سومین حرم اهل بیت(ع) جمعه ۲۲ بهمن تعطیل نیست. چهار راه ۱۵ خرداد باردیگر میزبان مردم ولایتمدار شیراز است و جلوه ای از رنگ های سبز و سفید و قرمز را نمایان می کند.

بانگ الله اکبر آغازگر حماسه حضور دیگر مردم شیراز است تا خیابان لطفعلی خان زند شرمنده کم بودن عرض خود در مقابل میهمانان پیر و جوان باشد.

رنگ و سن امروز مطرح نیست، نسل اول دست بر شانه های نسل سوم و چهارم انقلاب فریاد دشمن ستیزی سر می دهند تا همگان بدانند که راه انقلاب گسترده تر از قبل ادامه دارد.

پرچم های ایران در هوای شیراز به حرکت در می آیند و خردسالان نیز حمل کننده پرچم ایران اسلامی و دست نوشته هایی بر روی گالسکه های خود هستند.

امروز نوجوانان و جوانان گوی سبقت حضور را از پدران و مادران خود ربودند تا ثابت کنند که نوجوانان سال ۹۵ هم ادامه دهنده راه جوانان ۵۷ هستند.

تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر شاهچراغ(ع) مملو از جمعیت است، شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و... فضای شیراز را پر کرده است.

ایستگاه های فرهنگی نیز میزبان نوجوانان و خردسالان هستند تا نگاه خود را بر روی کاغذ سفید نقاشی کنند.

موج راهپیمایان راهی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی(ع) است تا پس از شنیدن سخنران میهمانمردم شیراز، در نماز جمعه ای دیگر شرکت کنند.

که به طور حتم حماسه حضور در نماز جمعه ۲۲ بهمن سال ۹۵ شیراز تا سالیان سال در ذهن مردم باقی خواهد ماند.