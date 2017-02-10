۱۲ سناتور دموکرات طرح «ترامپ» علیه افراط گرایی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دوازده تن از سناتورهای دموکرات آمریکا روز پنج شنبه طرح دولت ترامپ برای اصلاح و تغییر نام یک برنامه دولتی موسوم به «مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز» را محکوم کردند و اظهار داشتند که این طرح با منحصر نمودن نقطه تمرکز خود بر تهدیداتِ اسلام گرایان افراطی،‌ طرحی غیرقانونی است که امنیت را به خطر می اندازد.

سناتورها «کوری بوکر» و «برایان شاتز» به همراه ده سناتور دیگر در نامه ای خطاب به وزرای کابینه دولت ترامپ اعلام کردند که هرگونه تغییر در برنامه مزبور به منظور حذف گروههای نژادپرست سفیدپوست و سایر گروههای غیر اسلامی «به شدت اعتبار آمریکا را به عنوان یک میانجی صادق در نبرد علیه افراط گرایی خشونت آمیز نزد متحدان و شرکای خارجی این کشور خدشه دار می نماید و به بروز تفرقه و نفاق در اجتماعات سراسر آمریکا می انجامد».

گفتنی است که رویترز هفته گذشته گزارش داد که دولت دونالد ترامپ جمهوریخواه درصدد تغییر نامِ برنامه «مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز»- (Countering Violent Extremism)- به «مقابله با افراط گرایی اسلامی یا مقابله با افراط گرایی اسلام رادیکال»- (Countering Islamic Extremism/ Countering Radical Islamic Extremism) است.

شایان ذکر است که برنامه پیشین (CVE) از سوی دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا تهیه شده بود.

این تغییر نام احتمالی نشان دهنده قصد و نیت گسترده تر ترامپ برای خارج ساختن گروههایی همچون نژادپرستان سفید پوست از قلمرو اجرای برنامه های مقابله با هرگونه افراط گرایی است؛ گروههایی که پیروان آنها نیز به بمب گذاری و تیراندازی در ایالات آمریکا دست زده اند.

لازم به ذکر است که اواخر ماه ژانویه،‌ ترامپ با صدور یک دستور اجرایی ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران را به خاک آمریکا ممنوع ساخت؛ دستوری که ادامه اجرای آن به حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو وابسته است.