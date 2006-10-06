ورزشگاه تختي تا يك ماه و نيم ديگر آماده بهره برداري است/ قوانين اجازه واگذاري ورزشگاه تختي به باشگاه استقلال را نداد

مدير مجموعه ورزشي تختي تهران با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر گفت: مراحل آماده سازي ورزشگاه تختي تهران طبق برنامه در حال پيگيري است . خواست سازمان تربيت بدني و اداره تربيت بدني تهران بر اين است كه زمين چمن شماره يك ورزشگاه ظرف يك ماه و نيم آينده به بهره برداري برسد و اميدواريم در اين تاريخ يا زودتر از آن محل ياد شده پذيراي تيمهاي فوتبال تهراني باشد.

وي افزود : زمين شماره يك ورزشگاه تختي با چمن رول فرش شده است و آماده بهره برداري است . اولويت دوم ما ترميم زمين شماره دو بوده كه زيرسازي آن نيز انجام شده و درهفته جاري چمن مصنوعي استاندارد بر روي آن قرارمي گيرد.

مدير ورزشگاه تختي تهران اذعان داشت: در تلاشيم تا پيست دووميداني را نيز در كوتاه ترين زمان ممكن آماده كنيم . اعتبارات لازم براي اين كار تامين شده وقرار براين است اولين پيست دووميداني فول در ورزشگاه تختي مورد استفاده قرار گيرد. در صورتي كه دورزمين چمن شماره يك ورزشگاه تختي با امكانات مورد نظر فرش شود اين ورزشگاه صاحب نخستين پيست دووميداني استاندارد خواهد شد كه امكان برگزاري بازيهاي رسمي بين المللي بر روي آن خواهدبود.

قاسمي نژاد ادامه داد: نصب صندلي بر روي سكوهاي ورزشگاه اولويت بعدي ماست و در صورتيكه مسئولان سازمان تربيت بدني دستور پيگيري در اين زمينه را بدهند و هزينه ترميم اين بخش از ورزشگاه تامين شود كار بازسازي سكوهاي ورزشگاه نيز آغاز خواهد شد. درحال حاضر آن بخش از سكوها كه ريزش آب داشت مرمت شده و تا زمان آغاز به كار زمين اصلي آماده خواهد شد.

وي با بيان اين نكته كه ظاهرا قوانين به سازمان تربيت بدني و وزارت رفاه اجازه نداده تا اداره ورزشگاه تختي به وزارتخانه ياد شده واگذارشود ياد آورشد: سال گذشته توافق نامه اي بين وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تربيت بدني به امضاء رسيد كه به موجب آن وزارت رفاه ضمن تقبل تمامي هزينه هاي بازسازي ورزشگاه تختي اين محل را تا 25 سال تحت اختيار باشگاه استقلال قرار دهد ، اما طي چند ماه گذشته به هيچ وجه دستورالعملي مبني بر واگذاري ورزشگاه تختي به وزارت رفاه صادرنشده است حتي عقب افتادن زمان بهره برداري از ورزشگاه تختي نيز بي ارتباط به اين موضوع نيست.