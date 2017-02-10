دادگاه تجدیدنظر آمریکا با تعلیق ممنوعیت مهاجرتی«ترامپ» موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا روز پنج شنبه به اتفاق آرا حکم «تعلیق موقت» صادره از سوی یک قاضی فدرال علیه ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را تأیید کردند.

به موجب حکم قاضی «جیمز روبارت»- قاضی فدرال در ایالت واشنگتن- اجرای بسیاری از بخشهای مهم این دستور اجرایی به حالت تعلیق درآمده است.

این حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا در پی طرح شکایاتی از سوی ایالات واشنگتن و مینه سوتا علیه ممنوعیت مهاجرتی ترامپ صادر شده است. حال این احتمال وجود دارد که دیوان عالی آمریکا مرجع نهایی برای تعیین سرنوشت این دستور اجرایی باشد.

این در حالی است که در حال حاضر حدود ۲۰ دعوی حقوقی علیه این ممنوعیت مهاجرتی در دادگاههای سراسر آمریکا اقامه شده است.

بر این اساس هیأتی مشتمل بر سه قاضی در دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا با صدور حکمی اعلام کردند که دولت ترامپ برای توجیه قانونی ممنوعیت اِعمالی خود بر ورود اتباع هفت کشور مسلمان و پناهجویان «ادله و شواهد [لازم]» را ارائه نکرده است.

دادگاه تجدیدنظر فدرال اعلام کرد که «دولت آمریکا نتوانست ثابت کند که حتی یک تبعه ازهفت کشور مسلمان قید شده در این دستور اجرایی، در حمله تروریستی علیه آمریکا دست داشته است».

رئیس جمهور آمریکا نیز اندکی پس از صدور حکم ۲۹ صفحه ای دادگاه تجدیدنظر در یک پیام توئیتری نوشت: «شما را در دادگاه می بینم. امنیت کشور ما در خطر است». وی همچنین به خبرنگاران گفت که دولت وی در نهایت برنده این دعوی حقوقی خواهد بود و با «سیاسی» دانستن حکم دادگاه تجدیدنظر، آن را رد کرد.

دادگاه تجدیدنظر فدرال در حالی حکم مزبور را صادر کرد که ممنوعیت ورود به خاک آمریکا به عنوان یک رویکرد امنیت ملی از وعده های مهم انتخاباتی ترامپ بوده است؛ وعده ای که در نهایت در قالب ممنوعیتی موقت بر ورود اتباع هفت کشور مسلمان در هفته نخست ریاست جمهوری وی صورت واقعیت به خود گرفت.

دو نفر از سه قاضی دادگاه حوزه نهم فدرال از سوی دو رئیس جمهور دموکرات آمریکا- جیمی کارتر و باراک اوباما- و قاضی سوم توسط رئیس جمهور جمهوریخواه – جورج دبلیو. بوش- به این سمت منصوب شده اند.

گفتنی است که ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» شامل ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان (ایران، سوریه،‌ عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی) به خاک آمریکا به مدت ۹۰ روز؛‌ توقف روند پذیرش پناهجویان در آمریکا برای یک بازه زمانی ۱۲۰ روزه به همراه توقف نامحدود فرآیند پذیرش پناهجویان سوری می شود.