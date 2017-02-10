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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۴۲

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران خبر داد؛

استقرار درمانگاه سیار در مسیر راه‌پیمایی ۲۲ بهمن

استقرار درمانگاه سیار در مسیر راه‌پیمایی ۲۲ بهمن

مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران، از استقرار درمانگاه سیار و اختصاص درمانگاه ثابت برای ارائه خدمات درمانی رایگان در مسیر راهپیمایی بزرگ یوم الله ٢٢ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی خسروانی مقدم با تاکید بر اینکه این درمانگاه‌ها شامل یک درمانگاه سیار و یک درمانگاه ثابت است، گفت: آماده باش باند هلی کوپتر امداد بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش و تیم مجهز پزشکی و درمانی اداره کل درمان سازمان تامین اجتماعی در درمانگاه سیار واقع در خیابان آزادی جنب شعبه ١٣ تامین اجتماعی، خدمات درمانی سرپایی رایگان به بیمه شدگان و راهپیمایان ارائه می کند.

وی با اشاره به اینکه پلی کلینیک ٢٢ بهمن واقع در خیابان آزادی - روبروی سازمان مرکزی ؛ خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ارائه می‌کند، افزود: خدمات دارویی و درمانی مورد نیاز در سطح بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تابعه اداره کل درمان استان تهران در مسیر راهپیمایی ٢٢ بهمن نیز همچون سال‌های گذشته جهت ارائه خدمات به شهروندان آماده شده است.

خسروانی مقدم گفت: پایگاه اطلاع رسانی اداره کل درمان استان تهران در جنب کلینیک سیار بولتن‌های راهنمای مراکز درمانی، پوسترها و اطلاعیه‌های مربوط به ٢٢ بهمن را هم توزیع می‌کند.

وی اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر و به ویژه در روز ٢٢ بهمن همکاران زحمتکش حوزه درمان در سطح بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تابعه و به ویژه در درمانگاه سیار به صورت آماده‌باش برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان عزیز و شهروندان مثل همیشه حضور فعال دارند و همچنین درمانگاه سیار این اداره کل با حضور پزشکان، پرستاران، بهیاران و تکنیسین‌های دارویی مستقر شده‌اند.

کد مطلب 3902725
حبیب احسنی پور

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