به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی خسروانی مقدم با تاکید بر اینکه این درمانگاهها شامل یک درمانگاه سیار و یک درمانگاه ثابت است، گفت: آماده باش باند هلی کوپتر امداد بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش و تیم مجهز پزشکی و درمانی اداره کل درمان سازمان تامین اجتماعی در درمانگاه سیار واقع در خیابان آزادی جنب شعبه ١٣ تامین اجتماعی، خدمات درمانی سرپایی رایگان به بیمه شدگان و راهپیمایان ارائه می کند.
وی با اشاره به اینکه پلی کلینیک ٢٢ بهمن واقع در خیابان آزادی - روبروی سازمان مرکزی ؛ خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ارائه میکند، افزود: خدمات دارویی و درمانی مورد نیاز در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه اداره کل درمان استان تهران در مسیر راهپیمایی ٢٢ بهمن نیز همچون سالهای گذشته جهت ارائه خدمات به شهروندان آماده شده است.
خسروانی مقدم گفت: پایگاه اطلاع رسانی اداره کل درمان استان تهران در جنب کلینیک سیار بولتنهای راهنمای مراکز درمانی، پوسترها و اطلاعیههای مربوط به ٢٢ بهمن را هم توزیع میکند.
وی اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر و به ویژه در روز ٢٢ بهمن همکاران زحمتکش حوزه درمان در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه و به ویژه در درمانگاه سیار به صورت آمادهباش برای ارائه خدمات به بیمهشدگان عزیز و شهروندان مثل همیشه حضور فعال دارند و همچنین درمانگاه سیار این اداره کل با حضور پزشکان، پرستاران، بهیاران و تکنیسینهای دارویی مستقر شدهاند.
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