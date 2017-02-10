حماسه تاریخ ساز یک ملت/مردم سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بصیرت و دشمن شناسی ملت ایران ادامه دارد و حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، بار دیگر تمامی معادلات دشمن در عرصه های مختلف را برهم زد.

مردم استان تهران همزمان با سایر نقاط ایران اسلامی در آخرین روز از دهه مبارک فجر به خیابان ها آمده تا تجدید پیمانی دوباره با آرمان های امام راحل، مقام معظم رهبری و نظام اسلامی کنند.

پیر و جوان، زن و مرد، کودک و کهنسال از ساعات اولیه صبح روز ۲۲ بهمن به خیابان ها آمده تا نشان دهند همچنان پیرو ولایت و رهبری بوده و اجازه موفقیت به دشمن را نمی دهند.

ورامینی ها به صحنه آمدند

مردم متدین و انقلابی شهرستان ورامین از ساعات اولیه صبح، در مسیر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن این شهرستان اجتماع کرده و نشان دادند که همچنان پیشگام در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی هستند.

ورزشکاران برخی رشته های ورزشی نیز با حضور در میدان امام خمینی(ره) و میدان امام حسین(ع)، پیش از آغاز راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن، به اجرای حرکات ورزشی پرداختند که با استقبال مردم ورامین مواجه شد.

علاوه بر مسیر اصلی راهپیمایی، مردم شهرستان ورامین و نقاط حاشیه ای این شهرستان از چهار مسیر فرعی، خود را به جمع راهپیمایان رسانده و ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر دادند.

مردم ورامین صبح جمعه حرکت خود را از میدان امام خمینی(ره) آغاز و با عبور از خیابان های شهدا، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید بهشتی و خیابان مسجد جامع، در میدان امام اجتماع کردند.

برپایی ایستگاه های صلواتی و فرهنگی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

اجرای گروه سرود دانش آموزی و گروه رزم نواز نیز از دیگر بخش های برنامه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین بود.

برخی نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی نیز با برپایی ایستگاه های صلواتی و فرهنگی بر برگزاری هر چه باشکوهتر راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن کمک کردند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین، رنگ و بوی فاطمی به خود گرفته و بنرهایی با نام حضرت فاطمه(س) در نقاط مختلف شهر به ویژه میدان امام خمینی(ره) نصب شده بود.

ملت ایران دست از انقلاب و نظام نخواهند کشید

مهدی حیدری یکی از کودکان حاضر در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوست داشتم تا در راهپیمایی شرکت کنم و شعار مرگ بر آمریکا سر دهم.

عبدالله شیرکوند یکی از راهپیمایان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: مردم به مشکلات کشور بویژه در عرصه های اقتصادی و معیشتی واقف هستند اما هیچگاه دست از نظام و انقلاب نخواهند کشید.

وی افزود: قدم های راهپیمایان در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن موجب استحکام بخشیدن به پایه های نظام اسلامی می شود و دشمن را در حوزه های مختلف با شکست مواجه می سازد.

شیرکوند ادامه داد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نشان داد که ملت ایران در صحنه حضور داشته و به وظیفه خود عمل می کنند و باید مسئولان نیز قدر و ارزش این مردم را بدانند.

وی گفت: بدون تردید حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن زمینه ساز حضور ملت ایران در انتخابات سال آینده خواهد بود.

حضور دشمن شکن مردم قرچک در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان قرچک نیز با حضور پرشور مردم و مسئولان شهرستانی برگزار و مردم این دیار بار دیگر با آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

مسیر راهپیمایی در شهرستان قرچک از میدان کلانتری تا مصلای نماز جمعه بود و مردم این منطقه با سر دادن شعارهایی نظیر ایران همیشه کشور امام است، ام القرای عالم اسلام است، با اشاره به تأثیرگذاری انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در جهان، تأکید کردند که اندیشه های امام راحل هیچگاه حذف شدنی نیست.

مردم پیشوا حماسه ساز شدند

مردم شهرستان پیشوا نیز همچون سایر مناطق استان تهران در جشن ملی ۲۲ بهمن به میدان آمده و به وظیفه و رسالت خود نسبت به امام و شهدا عمل کردند.

مردم انقلابی این منطقه از میدان امام خمینی(ره) به سمت حرم جعفر بن موسی الکاظم(ع) راهپیمایی کرده و اعلام داشتند که منویات رهبری با جدیت دنبال خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سایر نقاط استان تهران نیز با شکوه و صلابت خاصی برگزار شده است.