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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

سال آینده؛

اعتبارات عمرانی استان بوشهر افزایش می‌یابد

اعتبارات عمرانی استان بوشهر افزایش می‌یابد

دشتی- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: در سال آینده اعتبارت عمرانی استان بوشهر رشد چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران در شهرستان دشتی از افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه استان‌های کشور خبر داد و اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار اعتبارات عمرانی استان‌ها از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: به نظر می‌رسد در سال آینده، اعتبارات استان بوشهر حداقل به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برسد که بعد از استان خوزستان بیشترین جهش اعتبارات استانی خواهیم داشت.

عوض پور در خصوص محور زایر عباسی- خورشهاب نیز گفت: با تاکید استاندار بوشهر این پروژه از محل اعتبارات منابع استانی آغاز می‌شود و می‌تواند محرک خوبی برای توسعه شهرستان‌های دشتی و تنگستان باشد.

عوض پور با بیان اینکه ۱۶۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه مورد نیاز است، ادامه کرد: گمرک بندر لاور ساحلی که بعد از سالیان سال در این دولت راه اندازی شد ارتقاء می یابد.
 

کد مطلب 3902732

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