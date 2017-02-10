به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور صبح جمعه در جمع خبرنگاران در شهرستان دشتی از افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه استان‌های کشور خبر داد و اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار اعتبارات عمرانی استان‌ها از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: به نظر می‌رسد در سال آینده، اعتبارات استان بوشهر حداقل به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برسد که بعد از استان خوزستان بیشترین جهش اعتبارات استانی خواهیم داشت.

عوض پور در خصوص محور زایر عباسی- خورشهاب نیز گفت: با تاکید استاندار بوشهر این پروژه از محل اعتبارات منابع استانی آغاز می‌شود و می‌تواند محرک خوبی برای توسعه شهرستان‌های دشتی و تنگستان باشد.

عوض پور با بیان اینکه ۱۶۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه مورد نیاز است، ادامه کرد: گمرک بندر لاور ساحلی که بعد از سالیان سال در این دولت راه اندازی شد ارتقاء می یابد.

