۱۱۰ بوستان روستایی در استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی صبح جمعه در آئین افتتاح این پروژه ها ضمن تبریک دهه مبارک فجر بر ضرورت حضور باشکوه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد.

سید کمال الدین شهریاری با بیان اینکه نقش و رسالت بنیاد مسکن سنگین و بر کسی پوشیده نیست، افزود: به حمد الله تاکنون شاهد آثار و خیرات فراوانی از این نهاد مقدس در تمامی روستاها بودیم.

وی بر ضرورت توسعه و بازنگری طرح‌های هادی در روستاها تاکید کرد و افزود: امیدواریم بنیاد مسکن بتواند در راستای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به روستائیان از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

شهریاری با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن بر توسعه روستایی گردشگری اهتمام ویژه داشته باشد، گفت: ایجاد بوستان‌های روستایی، زمین چمن مصنوعی و حفاظت از پیشروی دریا اقداماتی مطلوب انجام دهد.

لازم به ذکر است امروز بوستان امید چارک یکی از ۱۱۰ بوستان روستایی در سطح استان بوشهر با اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان و به مساحت دو هزارو۵۰۰ متر مربع افتتاح شد.