خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی - امروز روزی است که همه ملت یکپارچه و یکصدا با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل ضمن تجدید بیعت با امام راحل، شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با حضور حماسی خود مهر تاییدی بر وفاداری از ولایت فقیه و آرمانهای والای نظام خواهند کرد روزی که چشم تمام دنیا به سمت این ملت نشانه خواهند رفت.

امروز ۲۲ بهمن روزی است که بار دیگر دهان تمام یاوه گویان غربی را خواهیم بست و ثابت می‌کنیم انقلاب اسلامی ریشه در اعماق جان‌های مردم مؤمن و انقلابی دارد که فرزندان خود را برای استقرار و استمرار این نظام اسلامی فدا کرده‌اند.

شیعه و سنی، ارمنی، آشوری همه امروز یکصدا فریاد آزادخواهی و عزت سرخواهند داد و بار دیگر با مشت‌های گره زده جواب محکمی به یاوه گویان و در رأس آن استکبار جهانی خواهند داد، بار دیگر تجلی وحدت و انسجام ملی در دنیا طنین انداز خواهد شد.

۲۲ بهمن جشن آزادی مردم از یوغ استکبار جهانی است

امام جمعه مهاباد با دعوت از اقشار مختلف مردم شهرستان و استان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: امروز سالروز پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی و جشن آزدای مردم شریف ایران از یوغ استکبار و رسیدن به استقلال واقعی است.

ماموستا ملاقادر سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به نوبه خود ضمن تبریک این عید ملی، از همه مردم شریف مهاباد و استان دعوت می‌کنم با حضور گسترده و آگاهانه خود در مراسم و راهپیمایی ۲۲ بهمن اتحاد، انسجام و ولایتمداریشان را به رخ بدخوان و دشمنان اسلام و انقلاب علی الخصوص آمریکای جهانخوار بکشند.

بدون شک حضور مردم به همگان ثابت خواهد کرد که انقلاب اسلامی مشروعیتش را از مردم گرفته است و همین مردم تا هستند از نظام و انقلاب خود حمایت خواهند کرد وی با تاکید بر اینکه این روزها دوباره با چنگ و دندان کشیدن و تهدیدات واهی خود درصدد ضربه زدن به یکپارچگی ملت ایران بر آمده است عنوان کرد: بدون شک حضور مردم به همگان ثابت خواهد کرد که انقلاب اسلامی مشروعیتش را از مردم گرفته است و همین مردم تا هستند از نظام و انقلاب خود حمایت خواهند کرد و مرعوب تهدیدات پوشالی دشمنان نخواهند شد.

ماموستا سهرابی ادامه داد: از بدو تولد، انقلاب اسلامی ایران با دسیسه‌های استکبار و متحدانش مبازره کرده و هر نوع توطئه دشمنان را خنثی کرده است و طوفان حوادث را پشت سر گذاشته امروز حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد شود.

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را وادار به عقب نشینی خواهد کرد

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در گفتگوی خبری گفت: ملت ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و موجب عظمت انقلاب در سی و هشتمین سالگرد خواهند کرد.

سردار عابدین خرم اظهارداشت: مردم می‌دانند هر روز هر صحنه‌ای که با حضور گسترده مردم در صحنه‌های انقلاب اتفاق می افتد موجب ناراحتی و نگرانی دشمنان و آرامش مردم و ثبات نظام می‌شود لذا حضور پرشور مردم حماسه‌ای دیگر است که آفریده می‌شود و دشمن را به عقب می راند.

مردم می‌دانند هر روز هر صحنه‌ای که با حضور گسترده مردم در صحنه‌های انقلاب اتفاق می افتد موجب ناراحتی و نگرانی دشمنان و آرامش مردم و ثبات نظام می‌شود وی ادامه داد: ترامپ که با سبک مغزی‌هایی که بعضاً می‌کند بنا به فرموده رهبر کار ما را ده سال آسان کرد و دست آهنی و چدنی در زیر مخمر عیان شده و ملت با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حتماً دشمن را وادار به عقب نشینی خواهد کرد و موجب عظمت انقلاب در سی و هشتمین سالگرد خواهند کرد.

سردار با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران الگوی مقاومت در جهان اسلام است، گفت: این انقلاب یکی از اثرات بیداری ملل اسلامی شد و برای اینکه دشمن بتواند بیداری را منحرف بکند، گروه‌های تروریستی را جذب و آموزش دادند و در بین جهان اسلام با سلاح جبهه سلطه امریکا و اسرائیل وارد کردند ولی آگاهی بخشی که رهبر عزیزمان و مردم و مسئولین انقلابی انجام می‌دهند این موضوع هم رنگ می‌بازد که موجب ادامه دار شدن بیداری اسلامی شده است.

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعت دوباره با آرمانهای والای نظام و انقلاب اسلامی است

غلامی از دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را تکلیف می‌داند و می‌گوید: در شرایط حساس کنونی در منطقه و جهان شرکت تک تک آحاد جامعه در راهپیمایی امروز، بار دگر اقتدار ایران اسلامی را به دنیا ثابت می‌کند.

وی می‌افزاید: در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم، که از ۴۰ سالگی تعبیر به پختگی و کامل شدن می‌شود، بنابراین مردم ایران اسلامی با توجه به این موضوع، امروز حضوری حماسی و مثال زدنی در خیابان‌ها خواهند داشت و کام خود را شیرین و دشمنان را مأیوس خواهند کرد.

در شرایط حساس کنونی در منطقه و جهان شرکت تک تک آحاد جامعه در راهپیمایی امروز، بار دگر اقتدار ایران اسلامی را به دنیا ثابت می‌کند حسینی از بازاران ارومیه نیز در خصوص حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌گوید: حضور در راهپیمایی امروز تجدید میثاق با امام (ره) و شهدا است که با آرمان‌های والا، انقلاب را به ما سپردند.

وی معتقد است، انقلاب اسلامی خدمات گسترده‌ای در نقاط مختلف شهرها و روستاها ارائه داده است و ما به عنوان ساکنان این سرزمین باید در پی تقویت آن باشیم و توطئه مستکبران را در ایجاد تفرقه بین مسلمانان خنثی کنیم.

حسینی می‌گوید: اکنون بیش از هر زمان دیگری باید وفاداری‌مان به انقلاب اسلامی را به دنیا ثابت کنیم، چرا که دنیای غرب با سلاح تبلیغات مسموم در پی رخنه در اهداف و اعتقادات مردم است.

۲۲ بهمن روز انزجار از استکبار و نمایش وحدت ملی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از ۲۲ بهمن ماه به عنوان روز انزجار از استکبار و نمایش وحدت ملی نام برد ضمن دعوت گسترده از مردم استان برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر و گسترده‌تر راهپیمایی ۲۲ بهمن را یکی از اهداف مهم همهٔ دستگاه‌ها در استان دانست.

حجت‌الاسلام محمد داداش زاده با بیان اینکه همه باید دست در دست هم دهیم تا این راهپیمایی با پیام «وحدت»، باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود عنوان کرد: مردم ایران اسلامی این بار نیز با عشق و علاقه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور خواهند یافت و با آرمان‌های انقلاب و ارزش‌ها بیعتی دوباره می‌کنند.

حجت الاسلام دادش زاده ادامه داد: مردم شهیدپرور و مؤمن استان امروز با ثبت حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری بر افتخارات خود می‌افزایند و بار دیگر با مشت‌های گره کرده یاس و نا امیدی استکبار را با فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به نمایش می‌گذارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی یاد آور شد: باید توجه داشت که اجرای برنامه‌های مختلف و مرتب دههٔ فجر و راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن پاسخی کوبنده و بسیار محکم بر دهان دشمنان و یاوه گویان علیه جمهوری اسلامی است، بنابراین ضرورت دارد همهٔ ایرانیان در این مراسم پرتعدادتر و پرشورتر از سالهای گذشته شرکت کنند.

راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن امسال در ارومیه با سخنرانی آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران برگزار می‌شود.

ابتدا شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح در میدان ولایت فقیه ارومیه تجمع و سپس با آغاز راهپیمایی رأس ساعت ۱۰ و نیم از مسیرهای خیابان شهید منتظری و میدان دفاع مقدس به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد.

برگزاری ایستگاه نقاشی فجر، صلواتی و فرهنگی در کنار برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب و همچنین خواندن سرود فجرآفرینان با حضور ۱۳۵۷ دانش آموز به یاد سال انقلاب اسلامی از اهم برنامه‌های ۲۲ بهمن است.

غرفه کانون استان آذربایجان غربی روز جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در خیابان پزشکیان، روبه روی کلانتری ۱۱ میزبان تمامی کودکان و نوجوانان حاضر در راهپیمایی خواهد بود.