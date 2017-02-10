حضور مردم در راهپیمایی نمایش هوشیاری ملت اسلامی است

حجت الاسلام حسین فلسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با حضور خود در راهپیمایی به دشمن اعلام می‌کنیم که تا آخرین قطره خون برای دفاع از مبانی انقلاب ایستاده‌ایم.

وی با ابراز خرسندی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان کرد: حضور مردم در اینگونه مراسمات دشمنان را مأیوس می‌کند.

حجت الاسلام فلسفی با اشاره به آیات سوره «توبه» از قران کریم بیان کرد: بنابر این آیات، مسلمانان باید به حضور در اجتماعات توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: بنابر روایات، حضور مردم در اجتماعات عزت خودشان و ضعف زبونی دشمنان را به همراه دارد.

امام جمعه شهرمود ادامه داد: آمریکا و اسرائیل باید بدانند که ملت ایران برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیروی از ولایت فقیه تا پای جان آماده هستند.

وی اظهار کرد: تظاهرات و شرکت مردم در راهپیمایی‌ها، صحنه نمایش بیداری وهوشیاری ملت اسلامی، اتحاد وهمدلی آنان است.

حجت الاسلام فلسفی ادامه داد: همچنین این راهپیمایی‌ها نشان دهنده توجه مردم به سرنوشت کشور و اعلام بیزاری از دشمنان نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی‌ها توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی را خنثی می‌کند.