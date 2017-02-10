خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: قصه مراد و مرید همین است، حکایت ملت و رهبرشان روایت امروز مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در جای‌جای ایران اسلامی است، گفته بودند که «روز بیست‌ودوّم بهمن، مردم جواب این تهدیدها و این حرفها را در خیابان خواهند داد؛ نشان می دهند که ملّت ایران در مقابل تهدید چه موضعی می گیرد.»

ترک و کرد و لر و ترکمن و بلوچ ندارد، حضور یکرنگ است، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، از خزر تا خلیج‌فارس، از هامون تا ارومیه، از زاگرس و البرز تا کویر ایران؛ همه حماسه است و موج موج حضور ملت دریا می‌شود.

خبرها از دور و نزدیک، از روستا و شهر، از پایتخت و مراکز استان‌ها روایت جاری شدن حماسه است، حماسه‌ای که تکرارش در ۳۸ سال برایمان آن را خواستنی‌تر کرده است.

نه برف همدان ما را از آمدن دلسرد کرد و نه باران گیلان از جاری حضورمان کاست، سرمای خرم آباد و سنندج و ایلام که دیگر مقابل حضورمان کم آورده است. معابر همدان از دقایق اولیه صبح جمعه برف‌روبی و پاک‌سازی‌شده است، هرچند بارش برف همچنان در همدان ادامه دارد اما شور حماسه‌آفرینی مردم دارالمؤمنین برف و باران نمی‌شناسد.

شیعه و سنی ندارد، این را مردمان خراسان جنوبی امروز فریاد زدند که هستند و پای انقلابشان ایستاده‌اند. خوزستان امروز هم صف به‌صف جبهه شد، مثل روزهای دفاع مقدس که گلوله گلوله دفاع بود و حالا هم سنگر به سنگر ایستاده است و بودنش را فریاد می‌زند.

آذری‌زبان ها هم امروز غوغا به پا کردند، از آذربایجان غربی نماد وحدت و همدلی اقوام و ادیان گرفته تا آذربایجان شرقی که حضور را امروز معنا کردند، «یاشاسین آذربایجان»؛ دورد بر مردمانی که آمدند تا بگویند همچنان انقلابی‌اند.

از ایلام خبر رسیده است که راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن از ساعتی قبل به‌رغم سوز و سرمای زمستان در ایلام آغازشده و از همان دقایق ابتدایی و حتی پیش از آغاز این راهپیمایی حضور مردم ایلام پرشور و وصف‌ناشدنی بوده است، حضوری که از یک ساعت قبل از آغاز مراسم رقم خورد.

مردم شهرستان‌های استان تهران هم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر حماسه‌ساز شدند، از ورامین و شهریار گرفته تا ملارد و شهرری و بهارستان و شهر قدس.

در دیار مقدس امام مهر و مهربانی هم حماسه همین است که در جای‌جای ایران برقرار است، راهپیمایی یوم‌الله ۲۲بهمن از ساعت صبح امروز با حضور پرشور و انقلابی اقشار مختلف مردم آغازشده و هرلحظه بر موج جمعیت افزوده می‌شود. امروز جمعه همزمان با سراسر کشور راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در ۱۰۰ نقطه از خراسان رضوی در حال برگزاری است.

مازندران هم در طلیعه سی و هشتمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی غرق در شور و شعور شد و ندای الله‌اکبر در دیار علویان پیچید. مردم مازندران همپای ملت در زیر باران و سرمای شدید هوا به میدان آمدند تا به ایران و انقلاب اسلامی سلامی دوباره گویند، مردمی که همچون دماوند استوار و مقاوم ایستاده‌اند.

در دیار خون و قیام «قم» مردم همیشه درصحنه همزمان با سراسر کشور با حضور باشکوه خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن حماسه‌ای بی‌نظیری خلق کردند. آیات عظام هم به جمع راهپیمایی کنندگان آمده و بخشی از مسیر راهپیمایی را همگام با مردم قم طی کردند.

در غرب ایران لرستانی‌ها از ساعت هشت صبح آمده‌اند، تا راهپیمایی که قرار بود ۹ جاری شود، زودتر به خروش آید.

سرمای هوا هم در کرج مانع حضور مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد تا «ایران کوچک» شاهد طنین شعار «مرگ بر آمریکا»باشد.

حضور پرشور مردم یزد در تاریخ راهپیمایی‌های دارالعباده نمود دیگری از حماسه امروز ملت بود، در سرزمین زهد و پارسایی سیستان و بلوچستان هم ۷۰ نقطه شاهد برگزاری راهپیمایی بود و همه آمدند تا بگویند احدی نمی‌تواند چشم طمع به این آب‌وخاک مقدس داشته باشد.

در خراسان شمالی هم حضور اهل سنت در راهپیمایی امروز چشمگیرتر از سال‌های قبل بود و آنان با این حضور وحدت و همدلی خود را با برادران شیعه به نمایش گذاشتند.

مردم دیار میرزاکوچک‌خان امروز به خیل حماسه ملت ایران پیوستند و جنبش «ترامپ متشکریم» به راه انداختند، جنبشی که از رئیس جمهور آمریکا برای نشان دادن چهره واقعی این کشور سپاسگزاری می کند.

بانگ فجر در روز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور اصفهانی‌ها در آسمان طنین‌انداز شد. خروش رودخانه حضور مردم نصف‌جهان امروز خیابان‌های اصفهان را از جمعیت انباشته است و در این میان در سرتاسر مسیر خیابان حافظ تا میدان امام خمینی(ره) حضور گردشگران خارجی جلب توجه می‌کند که برخی به عکس گرفتن و فیلمبرداری از جمعیت مشغولند و برخی نیز در حالی که با تعجب به سیل خروشان اصفهانی‌های همیشه در صحنه نگاه می‌کنند از جوانان در ارتباط با دلیل این حضور سوال می‌کنند.

تجدید بیعت مرزداران خلیج‌فارس با نظام مقدس جمهوری اسلامی در بوشهر و حضور مردم استان چهارمحال و بختیاری در دمای زیر صفر در ابتدای راهپیمایی نشان داد هیچ‌چیزی جلودار این ملت نیست.

مسیرهای راهپیمایی منتهی به حرم مطهر شاه چراغ در شیراز هم امروز مسئول و مردم عادی نمی‌شناخت و همه در کنار هم برای شادی انقلاب و نشان دادن قدرت نظام به صحنه آمده بودند.

مردم دیار قهرمان‌پرور قومس یوم‌الله ۲۲بهمن را فرصتی یافتند تا بار دیگر ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی(ره) بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر، به جهانیان ثابت کنند که تا خون در رگ دارند پای انقلابشان هستند.

در دیار کریمان هم حضور باشکوه و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن فریاد ضد استکباری آن‌ها را به گوش جهانیان رساند. حماسه مردم شیعه و سنی استان گلستان و شور حضور شهری و روستایی در قزوین پازل حضور ملت را امروز کامل کرد.

روایت‌ها از استان‌های مختلف ایران اسلامی همین است، پیام گردهمایی انقلابی‌ها همان است که بود: ما از تبار آرش و رستم و کاوه‌ایم، ما پیروان مکتب روح خداییم، از تهدید دشمن نمی‌ترسیم.