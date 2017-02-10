۲۲بهمن جشن ملی و متعلق به تمام اقوام ایرانی است

داریاوش عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی و ۲۲ بهمن روزی است که به پشتوانه مردمی و تمامی اقوام ایرانی با معماری بنیانگذار کبیر امام خمینی (ره) به پیروزی رسیده است افزود: حضور در راهپیمایی با شکوه امروز نیز وظیفه تمام آحاد مردم است.

وی با بیان اینکه اقلیت های مذهبی نیز همانند سایر اقوام ایرانی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهند داشت پشتیبان نظام و انقلاب هستند اظهارداشت: ۲۲ بهمن در کشور ما روزی بزرگ و انقلابی است چرا که روزی است که ملت نشان دادند پشتیبان نظام و انقلاب هستند و برای همین روز مهمی به شمار می رود.

کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه ادامه داد: ما آشوریان نیز هر سال در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت کرده ایم امسال نیز با حضور در این جشن ملی بار دیگر ثابت خواهیم کرد پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده ایم.

عزیزیان با اشاره به اینکه وارد دهه چهارم انقلاب اسلامی می شویم گفت: با توجه برهه زمانی کنونی حضور تمامی اقوام ایرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضروری است.

وی رهبری عالمانه امام خمینی رضوان الله علیه را نعمتی برای دینداران و مظلومان جهان دانست و خاطرنشان کرد: آشوریان بخاطر فراهم کردن زمینه زندگی آرام و مسالمت آمیز در ایران، همیشه مسئولان نظام را دعا خواهند کرد.

آذربایجان غربی رنگین کمان ادیان و اقوام ایرانی است سالهاست اقلیت های مذهبی در کنار سایر اقوام ایرانی به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند.