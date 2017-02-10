سرانه فضای ورزشی شهرستان دشتی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح جمعه در آئین افتتاح پروژه‌های عمران شهری بخش کاکی اظهار داشت: در سه سال اخیر دولت و استاندار بوشهر توجه ویژه ای به عمران شهرها داشته به طوری که تاکنون اعتبارات خوبی از منابع مختلف به آنها تزریق شده است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی استاندار بوشهر در این مدت و تلاشهای صورت گرفته در سطح شهرستان تغییر مبلمان شهرها بوده که در این راستا از اعتبارات استانی و ارزش افزوده و آلایندگی اعتبارات خوبی تخصیص یافت که هم اکنون نیز آثار ونتایج آن شاهد هستیم هر چند تا نقطه مطلوب فاصله است.

مهرجو از افزایش اعتبارات ارزش افزوده خبر داد و بیان کرد: در گذشته اعتبارات ارزش افزوده به شهرداری‌های شهرستان ناچیز بود ولی در این مدت با پیگیری های صورت گرفته ۲۳۰ میلیارد ریال به چهار شهر خورموج، بادوله، کاکی و شنبه اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۱۰ بوستان شهری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال احداث شده است، گفت: همچنین در این مدت هشت زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال ساخته شد که همه آنها به بهره برداری رسیده است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه سرانه فضای ورزشی این شهرستان افزایش یافته است، گفت: سرانه فضای ورزشی این شهرستان به ۸۵ سانتی متر مربع رسیده است.

وی بیان کرد: با پیگیرها و تلاش‌های صورت گرفته سرانه فضای سبز نیز به هفت متر مربع رسیده است.

مهرجو به اقدامات مهم صورت گرفته در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: احداث آب‌شیرین‌کن در سطح استان در راستای حل مشکل آب و احداث دو سطح باغان و دشت پلنگ در راستای صیانت از اشتغال بخش کشاورزی و حل مشکل آب شرب و کشاورزی شهرستان از مهمترین اقدامات دولت و استاندار است.