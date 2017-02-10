تربیت پرستار در بیمارستان آسیب زاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، سیامک مره صدق اظهار داشت: متاسفانه از سال ها پیش میزان ورودی دانشکده های پرستاری بر اساس ضوابط علمی نبوده چون طبق ضابطه، باید به ازای هر پزشک که فارغ التحصیل می شود ۷ تا ۸ پرستار فارغ التحصیل می شد که این تقسیم بندی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: از طرفی مهاجرت و رفتن به حرفه های دیگر هم تعداد پرستاران در بیمارستان ها را کم کرد از این رو وزارت بهداشت برای جبران این کمبود تصمیم به تربیت پرستار در بیمارستان گرفت که این اصلا منطقی نیست و در کوتاه مدت شاید پاسخ دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تربیت افرادی به عنوان کمک پرستار یک راه حل کوتاه مدت است برای حل مشکل کمبود نیرو.

وی با بیان اینکه در دراز مدت با افزایش تعداد دانشکده های پرستاری و زیاد کردن ظرفیت مشکل کمبود نیرو حل خواهد شد گفت: نباید به حرفه پرستاری با تصمیم های نادرست آسیب زد چون در این آموزش‌ها به طور حتم استانداردها رعایت نخواهد شد.

مره صدق تاکید کرد: در صورتی که آموزش‌ها کیفیت نداشته باشد، به شدت کیفیت علمی افت پیدا می‌کند و مسائل اخلاقی نیز دچار مشکل خواهد شد.