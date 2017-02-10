به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا تلفنی با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق گفتگو کرد.

در همین راستا، حیدر العبادی در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد: داعش در مرحله پایانی خود قرار دارد و ما پس از آزادسازی بخش عظیمی از موصل، مصمم هستیم تا این گروه تروریستی را نابود کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: بغداد نسبت به روابط با واشنگتن در سطوح مختلف تمایل زیادی دارد و تعامل ما با دیگر کشورها بر اساس اصل عدم مداخله در امور داخلی عراق است. واشنگتن باید از تصمیم منع ورود اتباع عراقی به آمریکا صرف نظر کند و با دستور رئیس جمهور، عراق از لیست ۷ کشور مذکور خارج شود.

از سوی دیگر ترامپ ضمن تبریک به العبادی به دلیل کسب پیروزی ها در موصل عنوان کرد: از نیروهای عراقی و شجاعت آنها در جنگ با تروریسم تمجید می کنم. ما برای بیرون راندن تروریسم از عراق اقدام می کنیم. زیرا بغداد متحد ما است.

وی در ادامه درباره درخواست نخست وزیر عراق مبنی بر لغو دستور منع ورود اتباع عراقی به آمریکا نیز تاکید کرد: هماهنگی برای حل این موضوع در نزدیک ترین زمان ممکن حائز اهمیت است و وزارت خارجه را مامور انجام این کار می کنم.

ترامپ در پایان مجددا از العبادی برای سفر به آمریکا دعوت کرد.

گفتنی است که ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» شامل ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان (ایران، سوریه،‌ عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی) به خاک آمریکا به مدت ۹۰ روز؛‌ توقف روند پذیرش پناهجویان در آمریکا برای یک بازه زمانی ۱۲۰ روزه به همراه توقف نامحدود فرآیند پذیرش پناهجویان سوری می شود.

این در حالی است که اخیرا قضات دادگاه تجدیدنظر آمریکا به اتفاق آرا حکم «تعلیق موقت» صادره از سوی یک قاضی فدرال علیه ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» را تأیید کردند.