  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۵

دقایقی قبل:

رئیس دفتر رئیس جمهور وارد زاهدان شد

رئیس دفتر رئیس جمهور وارد زاهدان شد

زاهدان- رئیس دفتر رئیس جمهور به منظور حضور و سخنرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و افتتاح تعدادی از پروژه های عمرانی وارد شهرستان زاهدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان صبح امروز به منظور حضور و سخنرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان سیستان و بلوچستان وارد شهرستان زاهدان شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در بدو ورود مورد استقبال رسمی استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی دیگر از مسئولان استان قرار گرفت.

وی در بدو ورود در جمع خبرنگاران گفت: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های بیشماری دارد که خوشبختانه با تلاش دولت بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این استان مهیا شده است.

گفتنی است: افتتاح تعدادی از پروژه های عمرانی، سخنرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن، دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، بازدید از پروژه گازرسانی و حضور در جمع نخبگان منطقه سیستان در شهرستان زابل از جمله مهم ترین برنامه های سفر یک روزه نهاوندیان به استان است.

کد مطلب 3902763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها