رئیس دفتر رئیس جمهور وارد زاهدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان صبح امروز به منظور حضور و سخنرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان سیستان و بلوچستان وارد شهرستان زاهدان شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در بدو ورود مورد استقبال رسمی استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی دیگر از مسئولان استان قرار گرفت.

وی در بدو ورود در جمع خبرنگاران گفت: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت های بیشماری دارد که خوشبختانه با تلاش دولت بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این استان مهیا شده است.

گفتنی است: افتتاح تعدادی از پروژه های عمرانی، سخنرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن، دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، بازدید از پروژه گازرسانی و حضور در جمع نخبگان منطقه سیستان در شهرستان زابل از جمله مهم ترین برنامه های سفر یک روزه نهاوندیان به استان است.