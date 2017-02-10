هوشنگ بازوند در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حضور پرشور مردم استان لرستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: به طور حتم این حضور نشان دهنده این بوده که مردم ایران اسلامی انقلاب را متعلق به خود می دانند.

وی با بیان اینکه مردم لرستان امسال نیز به صحنه آمده اند تا تجدید پیمانی با مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشند گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مردم لرستان نیز مانند همزمان با ملت ایران اسلامی و با لبیک به ندای مقام معظم رهبری و همچنین با تبعیت از راه شهدا در راهپیمایی۲۲ بهمن حضور پیدا می کنند گفت: این حضور مردم همواره خنثی کنند توطئه های دشمنان علیه ایران اسلامی بوده است.

بازوند گفت: در حقیقت یوم الله ۲۲ بهمن روز ایستادگی و اتحاد ملت ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه بزرگترین پیام حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید بیعت با آرمان های والای ولایت، مقام معظم رهبری، اسلام و دستاوردهای انقلاب است گفت: همچنین پیام دیگر این حضور مقاومت مردم مقابل کشورهای زورگویی مانند آمریکا است.

استاندار لرستان گفت: همچنین این حضور نشانه اتحاد، وحدت و یکپارچگی بین مردم ایران است.