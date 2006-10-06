۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

معاون اجرايي سازمان سنجش در گفتگو با مهر :

ثبت نام كنكور 86 كامپيوتري شد / ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد اينترنتي است

ثبت نام آزمون سراسري سال 1386 كامپيوتري و ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد اينترنتي خواهد بود.

دكتر "حسين توكلي" - معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: طبق برنامه ريزي هاي سازمان سنجش ثبت نام از داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد در سال جاري به صورت الكترونيكي و از طريق شبكه سراسري انجام مي شود.

وي گفت: همچنين ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسري كارشناسي به صورت كامپيوتري است. سازمان سنجش با مراكز پست در سراسر كشور براي انجام ثبت نام كامپيوتري هماهنگي هاي لازم را انجام داده است.

معاون سازمان سنجش گفت: مراكز پستي نيز مي توانند فرايند ثبت نام را با همكاري دبيرستان ها انجام دهند.

وي خاطر نشان كرد: سازمان سنجش با توجه به تغيير در اجراي ثبت نام داوطلبان آزمون سراسري مهلت ثبت نام را طولاني تر از سال هاي گذشته برنامه ريزي كرده است.

