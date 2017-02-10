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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۹

کواکبیان در جمع خبرنگاران:

ترامپ دست از پا خطا کند ملت ایران پشیمانش می کند

ترامپ دست از پا خطا کند ملت ایران پشیمانش می کند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در راهیپمایی یکی از پیام های مردم به ترامپ است و اگر دست از پا خطا کند ملت ایران او را پشیمان خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع راهپیمایان تهرانی اظهار داشت: حقیقتا این ملت شگفتی ساز است. هر سال پرشورتر از سالهای گذشته در راهپیمایی شرکت می کنند. سیلی از جمعیت به سمت میدان آزادی سرازیر شده اند.

وی با اشاره به سه پیام حضور مردم در راهپیمایی گفت: یک پیام به مسئولین، نمایندگان و دولتمردان است که ملت پای نظام و استقلال ایستاده اند و شما باید به این ملت خدمت کنید؛ پیام خدمت به ملت مهمترین پیام است.

کواکبیان با اشاره به پیام دوم گفت: پیام دوم به کسانی است که فکر می کنند دست از آرمانهای انقلاب برداشته اند؛ مردم ۲۲ بهمن را عید ملی می دانند

وی سومین پیام حضور مردم در راهپیمایی را به لفاظی های ترامپ برشمرد و گفت: درست است که ترامپ در سیاست تازه کار است اما توجه داشته باشد که اگر دست از پا خطا کند این ملت قبل تر از شما را پشیمان کرده و شما را هم پشیمان خواهند کرد. ترامپ به سرعقل خواهد آمد و می فهمد که تهدیدها به ضرر خود است.

کد مطلب 3902789

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