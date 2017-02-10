۲۱هزار متر مربع به مساحت فضای فیزیکی بیمه سلامت در کشور اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کبیر شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا پایان سال ۹۶ فضای فیریکی بیمه سلامت در کشور از ‌۷۷ هزار متر مربع به ۱۴۴ ‌هزار متر مربع می رسد.

وی تاکید کرد: این کار اقدامی بزرگ در راستای بهره مندی برخورداری مردم از عرصه دریافت خدمات بیمه ای و ارائه بهتر خدمات به مردم است.

وی اظهار داشت: برای توسعه یافتگی خدمات نیاز است که سرویس مناسب تر و خدمات بهتری به بیمه شدگان ارائه کنیم که در این راستا گام هایی برداشته شد که فضای فیزیکی ادارات را متناسب با شرایط بیمه شدگان کنیم.

کبیر با تاکید بر اینکه کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان هایی بود که به لحاظ شاخص کشوری کمتر توسعه یافته بود افزود: از ابتدای سال ۹۴ برنامه ای تهیه و تدارک دیده شد که در استان گام هایی برداشته شود، که در ابتدا ساختمان ساختمان اداره کل و پس از آن ساختمان شهرستان ها فضاهای مناسبی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: برای اداره کل سلامت استان یک فضای ۲۶۰۰ متری مطابق با استاندارد های لازم در نظر گرفته شد که به بهره برداری رسید.

کبیر با بیان اینکه ساختمان بیمه سلامت گچساران افتتاح شد، تاکید کرد: تهیه زمین برای ساختمان های بیمه سلامت دهدشت و دنا انجام گرفته است و در سال ۹۶ در دستور کار قرار می گیرد.

مدیر عامل بیمه سلامت کشور به افزایش متوسط سرانه فیزیکی کارکنان بیمه سلامت در استان گفت: این میزان قبل از سال گذشته ۳.۱ دهم متر مربع بود که در سال جاری به ۴۰.۸ دهم متر مربع رسیده است.