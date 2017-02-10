  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

صدور مجوز فعالیت ۳۵ خوابگاه غیردولتی در تهران

صدور مجوز فعالیت ۳۵ خوابگاه غیردولتی در تهران

رئیس شورای نظارت برخوابگاه های غیردولتی در استان تهران از صدور مجوز فعالیت ۳۵ خوابگاه غیردولتی در این استان خبر داد.

حسن به نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت روند صدور مجوز خوابگاه های غیردولتی در استان تهران گفت: برای خوابگاه های غیردولتی از سال گذشته تا اکنون ۳۵ مجوز صادر کرده ایم.

وی ادامه داد: تعدادی از این خوابگاه ها ویژه دانشجویان دختر و تعدادی هم ویژه دانشجویان پسراست.

رئیس شورای نظارت برخوابگاه های غیردولتی دراستان تهران افزود: کمیته نظارت برخوابگاه های غیردولتی دراستان تهران، نظارت خوب و متناسبی بر این خوابگاه ها دارد.

وی ادامه داد: ساماندهی این خوابگاه ها از سال گذشته بسیار بهتر شده است و این خوابگاه ها موظف هستند که تمام مقررات مربوط به خوابگاه های دانشجویی را رعایت کنند.

کد مطلب 3902794
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها