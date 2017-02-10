صدور مجوز فعالیت ۳۵ خوابگاه غیردولتی در تهران

حسن به نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت روند صدور مجوز خوابگاه های غیردولتی در استان تهران گفت: برای خوابگاه های غیردولتی از سال گذشته تا اکنون ۳۵ مجوز صادر کرده ایم.
وی ادامه داد: تعدادی از این خوابگاه ها ویژه دانشجویان دختر و تعدادی هم ویژه دانشجویان پسراست.
رئیس شورای نظارت برخوابگاه های غیردولتی دراستان تهران افزود: کمیته نظارت برخوابگاه های غیردولتی دراستان تهران، نظارت خوب و متناسبی بر این خوابگاه ها دارد.
وی ادامه داد: ساماندهی این خوابگاه ها از سال گذشته بسیار بهتر شده است و این خوابگاه ها موظف هستند که تمام مقررات مربوط به خوابگاه های دانشجویی را رعایت کنند.
نظر شما