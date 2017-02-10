انفجار در کولغان مربوط به مراکز تحقیقاتی جهادکشاورزی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری در این خصوص افزود: شایعه‌ای مبنی بر بروز انفجار و کشته‌شدن چند نفر در یکی از مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی در استان هرمزگان منتشر شده که صحت ندارد و ما قویا آن را تکذیب می‌کنیم.

وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی و یا مجموعه‌های وابسته در استان هرمزگان در طول روزهای اخیر حادثه‌ای نداشته‌اند و مراکز تحقیقاتی مان در استان هرمزگان نیز حادثه‌ای را گزارش نکرده‌اند و حادثه رخ داده در کولغان اساسا ارتباطی با جهادکشاورزی ندارد.

روز گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر بروز انفجار و کشته و زخمی شدن چندین نفر در حادثه‌ای در مراکز تحقیقاتی جهادکشاورزی در استان هرمزگان منتشر شد.