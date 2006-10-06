قيمت سهام 83 شركت در بورس افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در مجموع داد و ستد هاي هفته جاري بورس تهران سهام 187 شركت مورد داد و ستد قرار گرفت كه از اين تعداد، 105 شركت متعلق به تالار اصلي و 82 شركت متعلق به تالار فرعي بود.

بر اين اساس، در پايان اين مبادلات قيمت سهام 83 شركت افزايش يافت كه از اين تعداد 43 شركت متعلق به تالار اصلي و 40 شركت متعلق به تالار فرعي بود .

همچنين قيمت سهام 89 شركت در مبادلات هفته جاري با كاهش مواجه شد كه از اين تعداد 56 شركت متعلق به تالار اصلي و مابقي متعلق به تالار فرعي بود.

به گزارش مهر، بيشترين ارزش معاملات در هفته جاري متعلق به سيمان فارس خوزستان بود كه 26.1 درصد از كل مبادلات را به خود اختصاص داد و سيمان صوفيان و نفت بهران هر كدام با 8.9 درصد در رده بعدي قرار گرفتند.

بيشترين حجم مبادلات نيز در هفته گذشته متعلق به سيمان فارس خوزستان بود كه از اين جهت نيز 26.1 درصد از حجم كل مبادلات را به خود اختصاص داد و بانك پارسيان با 11.7 درصد و سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با 8.4 درصد در رده بعدي قرار گرفتند.

همچنين بيشترين افزايش قيمت در مبادلات هفته جاري مربوط به حق تقدم توسعه صنايع بهشهر بود كه 19.6 درصد افزايش يافت و فراورده هاي تزريقي ايران با 14.4 درصد و سرمايه گذاري ساختمان ايران با 9 درصد افزايش در رده بعدي قرار گرفتند.

بيشترين كاهش قيمت نيز در مبادلات هفته جاري مربوط به شركت كالسيمين بود كه 14.9 درصد كاهش يافت و الكتريك خودروشرق با 7.8 درصد كاهش و فولاد كاويان و ذغال سنگ نگين طبس هر كدام با 7 درصد كاهش در رده بعدي بودند.