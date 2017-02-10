حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یاس دشمنان می شود

ماموستا عبدالقادر بیضاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور پرشور مردم در روز ۲۲ بهمن و شعارهای آنها بار دیگر لرزه بر اندام دشمنان انقلاب انداخته و آنها را از دستیابی به اهداف شومشان مایوس می کند.

وی ادامه داد: با گذشت ۳۸ سال از عمر بابرکت نظام اسلامی بی تردید جهانیان بطور کامل دریافت اند که با ملتی مواجه هستند که در راه رسیدن به آرمانها و ارزشهای اسلامی خود لحظه ای کوتاه نمی آید.

بیضاوی از ۲۲ بهمن به عنوان عصاره رشادت، شجاعت و ظلم ستیزی ملت ایران یاد کرد و اظهارداشت: مردم ایران اسلامی مردمی انقلابی، مومن و متعهد به آرمانهای انقلاب هستند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه تاکید کرد: شرکت گسترده این مردم بزرگ در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن همیشه در صحنه بودن ملت ایران را به جهان ثابت می کند.

بیضاوی از حماسه ۲۲ بهمن به عنوان تجلی اتحاد و وحدت ملی نام برد و گفت: شیعه و سنی از اوایل انقلاب تاکنون حرفشان وحدت بوده و هست و امروز نیز وحدت شیعه و سنی از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همه زیر پرچم اسلام، در کشوری اسلامی و در امنیت، برادری و اتحاد با یکدیگر زندگی می‌کنیم، اضافه کرد: امروز وابستگی به بیگانگان نداریم که اینها همه از برکات انقلاب اسلامی است.