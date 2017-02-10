برف و باران در جاده های ۱۰ استان/ شمشک به دیزین مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در تشریح آخرین وضعیت راه ها و محورهای مواصلاتی کشور، افزود: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای اصلی کشور به صورت عادی و روان در جریان است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از محورهای استان های البرز - سمنان، لرستان - چهارمحال و بختیاری و استان گیلان شاهد بارش باران هستیم، افزود: در محورهای غربی کشور به ویژه در محورهای استان آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، لرستان، همدان و کرمانشاه شاهد بارش برف هستیم تا جایی که تردد در محورهای کوهستانی بدون زنجیر چرخ ممنوع است و همکاران پلیس راه و راهداری از حضور خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی زمستانی در این محورها خودداری می کنند.

رحمانی گفت: محور شمشک به دیزین در استان تهران و مازندران به دلیل احتمال ریزش بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود است. همچنین آزادراه پل زال - خرم آباد در استان لرستان و کمربندی دهلران به اندیمشک واقع در استان ایلام به دلیل عدم ایمنی کافی مسدود است.

وی با اعلام اینکه بنا بر پیش بینی های سازمان هواشناسی بارش برف و باران تا بعدازظهر روز شنبه در کشور ادامه دارد، افزود: به رانندگان و مسافرانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی را دارند توصیه می شود اولا از مسافرت های غیرضروری خودداری کرده و در صورت مسافرت حتما وسیله خود را به تجهیزات ایمنی زمستانی مجهز کنند.