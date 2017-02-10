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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

در اولین ماه سال ۲۰۱۷؛

حجم معاملات تجاری روسیه و چین ۳۴ درصد افزایش یافت

حجم معاملات تجاری روسیه و چین ۳۴ درصد افزایش یافت

حجم معاملات تجاری میان روسیه و چین در ماه ژانویه سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گزارش اداره مالیات روسیه حاکی از آن است که حجم معاملات تجاری روسیه و چین در ماه گذشته میلادی یعنی ژانویه به ۶ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار رسید؛ این در حالی است که گردش مالی تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲.۲ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته و در مجمموع به رقم ۶۹ میلیارد و ۵۲۵ میلیون دلار رسیده است.  

همچنین صادرات چین به روسیه در ماه ژانویه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۲۹.۵ درصد افزایش یافت و به ۳ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار رسید؛ ضمن اینکه صادرات روسیه به چین هم با ۳۹.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داد.  

در همین حال صادرات نفت خام روسیه به چین در ماه ژانویه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ۲۷.۵ درصد افزایش نشان می دهد. در ماه گذشته میلادی چین ۳۴.۰۴ میلیون تن معادل ۸.۰۱ میلیون بشکه نفت در روز از روسیه وارد کرده است.

بر همین اساس، صادرات نفت روسیه به چین در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۶.۳۸ میلیون تن و مجموع صادرات نفت روسیه به چین در طی سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۸۱ میلیون تن گزارش شده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳.۶ درصد افزایش نشان می دهد.  

کد مطلب 3902807
علیرضا کمندی

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